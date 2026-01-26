Giá Bitcoin hôm nay 26.1.2026: BTC sập sâu

Dữ liệu từ TradingView và CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã giảm 3,1%. Từ vùng giá 88.831 USD, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống còn 86.469 USD, tính đến 7 giờ ngày 26.1 (giờ Việt Nam).

Ngoài Bitcoin, các token khác cũng chìm trong sắc đỏ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 4,6% trong vòng 24 giờ qua. BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 2,47%, 6,22% và 4,17%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa giảm 3,46%, xuống còn 2.910 tỉ USD.

Cú sập giá bất ngờ đã thổi bay 661 triệu USD của người chơi trên thị trường phái sinh trong 24 giờ qua.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường mã hóa hôm 26.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao giá Bitcoin giảm sâu?

Theo giới phân tích, giá Bitcoin bất ngờ sập sâu do những rủi ro liên quan đến kinh tế vĩ mô và bất ổn chính trị sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế với Canada và những dữ liệu về kinh tế vĩ mô, quyết định của Cục Dự trữ liên bang (Fed) về lãi suất được công bố.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, cho biết đảng của ông sẽ chặn một gói chi tiêu lớn trừ khi kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa được cắt giảm. Điều này càng làm tăng nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần.

Trước đây, thị trường thường chứng kiến áp lực bán tháo khi chính phủ có nguy cơ bị đóng cửa. Hiện tại, các nhà giao dịch trên Polymarket đang dự đoán 76% khả năng kịch bản này sẽ xảy ra vào cuối tháng 1.

Dù những tình huống bế tắc như vậy không còn xa lạ, nhà đầu tư tiền mã hóa vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý phòng ngự, thắt chặt điều kiện thanh khoản ngắn hạn. Các yếu tố bất ổn về chính trị đang gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Crypto Fear & Greed Index) hôm nay giảm còn 25 điểm, mốc được đánh dấu là sợ hãi. Tuần trước, thị trường vẫn trong giai đoạn trung lập với 49 điểm.

Ngoài ra, quyết định lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang trong năm nay cũng đang được các nhà đầu tư theo dõi sát sao. Nhiều tin đồn cho thấy Fed dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, nhưng những gì Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố sau cuộc họp đều có thể tác động đến Bitcoin và các tài sản khác.

Ngoài giá Bitcoin, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay có trụ sở tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra ngoài đạt 103,5 triệu USD vào cuối tuần qua. Từ đầu năm đến nay, tổng lượng vốn chảy ròng khỏi các quỹ ETF Bitcoin đã ngấp nghé 1,72 tỉ USD, theo dữ liệu của Farside.

Các nhà đầu tư thường theo dõi dòng tiền ETF Bitcoin giao ngay để đánh giá tâm lý nhà đầu tư cá nhân và tìm kiếm manh mối về xu hướng giá trong những tuần tới. Nền tảng phân tích tâm lý thị trường tiền điện tử Santiment cho rằng thị trường tiền điện tử đang trong "giai đoạn bất ổn".

"Các nhà đầu tư cá nhân đang tháo chạy, còn tiền mặt và sự chú ý đang đổ dồn vào các tài sản truyền thống hơn", các chuyên gia ở Santiment nhận định. Khi giá Bitcoin đi ngược giá vàng, bạc, nhiều người lại gợi nhớ đến "thị trường gấu" của Bitcoin sau cú sập của FTX.

Nhà phân tích tiền điện tử Bob Loukas cho biết, "tâm lý thị trường đang rất tồi tệ và chúng ta có thể lập luận rằng đã đến lúc cần một đợt phục hồi mạnh mẽ ngược xu hướng".



Trong bối cảnh nhiều thông tin bất ổn đến cùng lúc, các chuyên gia dự báo Bitcoin có thể tiếp tục điều chỉnh sâu, thậm chí giảm về dưới 80.000 USD.

"Bitcoin dần rời xa phạm vi giá trung bình. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy đợt giảm giá tiếp theo sẽ diễn ra", nhà giao dịch CrypNuevo viết trên tài khoản X (Twitter cũ). Ông cho rằng 86.300 USD sẽ là mức kháng cự quan trọng tiếp theo Bitcoin phải đối mặt. Một số nhà phân tích thậm chí đưa ra kịch bản kém lạc quan hơn, cho rằng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể giảm sâu về 80.000 USD.