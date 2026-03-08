Giá Bitcoin hôm nay 8.3.2026: Thủng đáy 68.000 USD, nhà đầu tư thua lỗ nặng

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm thêm 1,62% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 45 ngày 8.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 67.098 USD. Như vậy, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã xóa sạch lợi nhuận có được từ đợt tăng giá giữa tuần.

Trong 7 ngày qua, Bitcoin đã tăng từ 67.000 USD lên 69.000 USD rồi bất ngờ cán mốc 84.000 USD vào giữa tuần. Tuy nhiên, thị trường không giữ được đà phục hồi khi liên tiếp giảm giá vào những ngày cuối tuần. Trung bình, tuần này BTC đã tăng nhẹ 0,74%.

Diễn biến giá Bitcoin 7 ngày qua, tính đến ngày 8.3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các nhà phân tích, Bitcoin đã giảm giá bất chấp tin tức tích cực liên tục được tung ra. Morgan Stanley đã chỉ định Bank of New York Mellon đại diện giám hộ cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken được quyền truy cập vào hệ thống thanh toán của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Intercontinental Exchange tuyên bố đầu tư vào sàn giao dịch OKX. Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai đề xuất các ngân hàng truyền thống nên thiết lập mối quan hệ phù hợp với ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Trước đây, chỉ cần một trong các tin tức trên, thị trường đều sẽ phản ứng theo hướng tích cực, tạo ra đợt tăng giá mạnh. Nhưng lần này, thị trường dường như đang phớt lờ "chất xúc tác" vì các yếu tố vĩ mô đã chiếm ưu thế.

Cuộc chiến ở Trung Đông leo thang khiến giá dầu tăng vọt, gây ra những lo ngại mới về lạm phát và làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất. Cổ phiếu giảm điểm khi chỉ số USD tăng và tiền mã hóa ngày càng biến động cùng chiều với cổ phiếu công nghệ như một tài sản rủi ro cũng giảm theo.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Đầu tuần này, Bitcoin liên tục rung lắc mạnh khi giao dịch quanh mốc 65.000 - 67.000 USD do căng thẳng ở Iran. Sau đó, BTC bật tăng lên 70.000 USD nhờ thông tin tích cực liên quan đến Chỉ số Quản trị mua hàng (PMI) của Mỹ vượt mốc 50. Điều này có nghĩa ngành công nghiệp Mỹ đang quay lại sau ba năm trì trệ. Trong quá khứ, chỉ số PMI luôn có mối tương quan tích cực với giá Bitcoin.

Đến ngày 4.3, thị trường tiền mã hóa tiếp tục điều chỉnh mạnh, liên tục rung lắc trong khoảng 66.000 - 68.000 USD. Diễn biến căng thẳng của cuộc chiến Mỹ - Iran khiến tâm lý nhà đầu tư bị suy giảm. Cuộc chiến cũng phơi bày nền kinh tế ngầm trị giá 7,8 tỉ USD Bitcoin của Iran. Thông tin này thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng.

Nhiều dữ liệu trên blockchain cho thấy dòng tiền mã hóa khổng lồ đang chảy khỏi Iran. Cùng lúc, phe mua đã đẩy Bitcoin lên 74.000 USD hôm 5.3. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận trong một tháng qua. Khi đó, nhiều nhà phân tích cảnh báo đây chỉ là đợt phục hồi "ảo", không phản ánh đúng diễn biến thị trường.

Bitcoin sau đó đã quay đầu giảm liên tục trong những ngày cuối tuần, không giữ được mốc hỗ trợ 70.000 USD. Dữ liệu trên blockchain cho thấy ngay cả thợ đào cũng đang phải bán tháo Bitcoin để cân bằng bảng kế toán. Trong đợt điều chỉnh tuần này, những người nắm giữ BTC trong ngắn hạn bị thiệt hại nhiều nhất. Động thái "cắt lỗ" của nhóm này đã góp phần khiến thị trường chao đảo, không duy trì được đợt tăng giá bền vững.

Các chuyên gia dự báo giá Bitcoin trong tuần tới sẽ còn diễn biến phức tạp khi tình hình chính trị thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Mùa đông tiền mã hóa" vẫn phủ bóng cả thị trường, ngay cả những tin tức kinh tế tích cực cũng không giúp tâm lý nhà đầu tư được củng cố.