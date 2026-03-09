Giá Bitcoin hôm nay 9.3.2026: BTC giảm 4 ngày liên tiếp

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,67% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 40 ngày 9.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 66.272 USD, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp.

Giá Bitcoin đã bật tăng trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuần qua, tiền mã hóa lớn nhất thế giới tăng vọt từ 64.000 USD lên 74.000 USD. Tuy nhiên, BTC không giữ được đà phục hồi, từ đó đã liên tục giảm giá, xóa sạch lợi nhuận từ đợt tăng giá bất ngờ.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thị trường tiền mã hóa cũng diễn biến cùng chiều Bitcoin. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa hiện còn 2.290 tỉ USD, giảm 0,6% trong vòng 24 giờ qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giao dịch dưới mốc 2.000 USD, giảm 0,8% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm giá nhẹ.

Giá Bitcoin có nguy cơ giảm sâu

Theo CoinDesk, hôm 8.3, Bitcoin liên tục biến động mạnh. Chỉ trong 15 phút, BTC giảm gần 2% trong khi giá dầu tăng gần 20%. Các nhà đầu tư đang dồn phần lớn sự quan tâm vào dầu và vàng. Bitcoin trong giai đoạn này vẫn được xem là tài sản rủi ro.

Điều này khiến giá tiền mã hóa lớn nhất thế giới có nguy cơ giảm sâu trong thời gian tới. Diễn biến giá của BTC tiếp tục bị đẩy xuống dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày. Theo nhà phân tích Rekt Capital, diễn biến hiện tại của Bitcoin so với EMA 200 đã xóa gần hết nỗ lực tăng giá gần đây.

Nhà giao dịch tiền mã hóa Michaël van de Poppe liên hệ trực tiếp hiệu suất của vàng và dầu mỏ với khả năng phục hồi của Bitcoin. Theo đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào dầu mỏ, vàng và bạc. Nếu diễn biến giá của những tài sản này tăng theo hướng có lợi cho Bitcoin, thị trường có thể chứng kiến vùng giá 74.000 USD quay lại. Nếu không, 60.000 USD sẽ là kịch bản giá tiếp theo nhà đầu tư Bitcoin phải đối mặt. Theo ông Michaël van de Poppe, vàng đang quá đắt trong khi Bitcoin bị định giá thấp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến sắp tới của thị trường vẫn còn nhiều bất ổn, do đó Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung vẫn sẽ còn rung lắc mạnh.