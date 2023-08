Giá BMW 3-Series 2023 giảm sâu, thấp hơn Toyota Camry

Tại thời điểm trình làng Việt Nam, BMW 3-Series 2023 bản nâng cấp LCI có mức giá dao động 1,499 - 1,879 tỉ đồng. Cả 3 phiên bản của BMW 3-Series hiện đang được đại lý áp dụng ưu đãi, giảm từ 34 - 55 triệu đồng. Tất cả xe đang giảm giá đều là phiên bản mới, không phải xe "tồn" từ bản cũ (sản xuất 2021 - 2022).



Với mức giảm mới công bố, giá bán BMW 320i Sport Line tiêu chuẩn xuống còn 1,455 tỉ đồng, ngang ngửa một số dòng xe sedan phổ thông, trong đó có Toyota Camry 2.5HV phiên bản cao cấp nhất (giá 1,495 tỉ đồng), dù vậy người mua sẽ cân nhắc bởi BMW 3-series có không gian nội thất chật chội hơn Toyota Camry.

Giá xe BMW 3-Series 2023 hiện thấp hơn Toyota Camry 2.5HV

Mức giá hiện nay của BMW 3-Series thấp hơn so với đối thủ đồng hương Mercedes-Benz C-Class. Theo đó, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde bản tiêu chuẩn cạnh tranh với BMW 320i Sport Line đang được ưu đãi 1,669 tỉ đồng. Trong khi đó, Mercedes-Benz C 300 AMG phiên bản cao cấp nhất là đối thủ của BMW 330i M Sport có giá tới 2,199 tỉ đồng, dù đã được giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết.



Tại thời điểm này, BMW 3-Series lắp ráp trong nước nên còn được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ theo Nghị định Chính phủ ban hành, tương đương mức giảm lên tới hơn 110 triệu đồng. Các chương trình giảm giá liên tục của dòng xe này cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường xe cũ BMW 3-Series, khiến chủ xe sẽ khó định giá khi muốn bán lại.



Đây là thời điểm thuận lợi để người Việt sở hữu xe BMW

BMW 3-Series phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2.0 lít có công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số 8 cấp. Trong khi đó, BMW 330i M Sport sử dụng động cơ 2.0 lít cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Bên cạnh BMW 3-Series, nhiều dòng xe khác của BMW cũng liên tục được ưu đãi trong thời gian qua, giúp người Việt dễ tiếp cận xe hạng sang hơn. Trong đó, BMW 5-series được đại lý giảm giá xuống còn 1,859 tỉ đồng, BMW X5 giảm còn 3,299 tỉ đồng.