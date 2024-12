Giá cà phê arabica cao hơn robusta 2.000 USD/tấn, vì sao?

Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 33 USD lên 5.146 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 33 USD lên 5.041 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 18 USD lên 4.953 USD/tấn.



Giá cà phê đồng loạt tăng trong đêm Giáng sinh ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 29,7 USD lên mức 7.230 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 33 USD lên 7.110 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 tăng 40,7 USD lên 6.950 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 19,8 USD đạt 8.989 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 73,7 USD lên mức 8.832 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 tăng 71,5 USD lên 8.604 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên hôm nay tăng 500 đồng/kg, tại Đắk Lắk 121.300 đồng/kg, Đắk Nông 121.000 đồng/kg, Gia Lai 120.800 đồng/kg, Kon Tum 120.500 và Lâm Đồng 120.200 đồng/kg.

Hiện tại, giá cà phê arabica cao hơn robusta đến trên 2.000 USD/tấn. Đây là mức chênh lệch khá lớn trong khi có thời điểm trong năm 2024 con số này chưa tới 1.000 USD. Giá cà phê arabica tăng mạnh trong thời gian gần đây là do dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và một số đơn vị độc lập cho rằng, sản lượng cà phê arabica bị thiệt hại đáng kể vì tình trạng khô hạn do biến đổi khí hậu.

Mới đây, Công ty Safras & Mercado dự báo niên vụ cà phê 2025 - 2026 của Brazil chỉ đạt 3,74 triệu tấn, giảm khoảng 5% so với niên vụ trước. Trong đó, đáng kể là sản lượng cà phê arabica đạt 2,3 triệu tấn, giảm 15% so với vụ mùa 2024 - 2025. Đây có thể sẽ là một trong những vụ mùa thấp nhất được ghi nhận trong những năm qua. Nguyên nhân, do nhiều diện tích cà phê bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán và sương giá.