Giá cà phê arabica giảm mạnh

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 giảm nhẹ 34 USD xuống 4.583 USD/tấn, kỳ hạn tháng 11 giảm 44 USD còn 4.397 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 52 USD xuống 4.198 USD/tấn.



Giá cà phê quay đầu giảm MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 9 giảm 145,2 USD lên xuống 5.425 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 giảm 140,8 USD còn 5.406 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 136,4 USD xuống 5.330 USD/tấn.

Tại Brazil, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 1,1 USD lên 6.386 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 giảm 181,5 USD xuống 6.109 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 180,4 USD xuống 6.420 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên giảm nhẹ khoảng 500 đồng/kg; tại Đắk Nông 128.200 đồng/kg, Đắk Lắk 128.000 đồng/kg, Gia Lai 127.700 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 127.000 đồng/kg.

Theo số liệu hải quan, trong tháng 6 giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục là 4.593 USD/tấn; tăng 7,4% so với tháng trước và tăng đến 71,2%, tương đương con số tuyệt đối trên 1.900 USD/tấn so với cùng kỳ. Nếu tính chung cả quý 2/2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 4.103 USD/tấn, tăng 60,4% so với quý 2/2023.

Nhờ giá cà phê tăng cao nên khối lượng cà phê xuất khẩu trong quý 2 vừa qua chỉ đạt 308.124 tấn, giảm 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn tăng 8,5% lên 1,26 tỉ USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt gần 894.000 tấn với giá trị kim ngạch thu về 3,2 tỉ USD, giảm 11,4% về lượng nhưng kim ngạch lại tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ năm 2023.