Giá cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 144 USD lên 4.770 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 147 USD đạt 4.751 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 158 USD lên 4.702 USD/tấn.



Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh ẢNH: MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 180,4 USD đạt mức 6.680 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 178,2 USD lên 6.638 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 tăng 168,3 USD lên 6.539 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 85,8 USD còn 8.060 USD/tấn; ngược lại, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 235,4 USD lên 8.248 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 tăng 222,2 USD lên 8.114 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên tăng bình quân 1.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk là 108.000 đồng/kg, Đắk Nông 107.500 đồng/kg, Gia Lai 107.800 đồng/kg, Kon Tum 107.900 và Lâm Đồng 106.800 đồng/kg.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong niên vụ 2023 - 2024 vừa qua, xuất khẩu cà phê đạt 264.404 tấn, giảm 54.000 tấn - tương đương 17% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu đạt gần 916 triệu USD, tăng 22,5% so với niên vụ trước và chiếm tỷ trọng đến 17% so với cả nước.

Trong số này, xuất khẩu cà phê nhân đạt 784 triệu USD, tăng 25%; cà phê hòa tan đạt 132 triệu USD tăng khoảng 10% so với niên vụ trước. Nhìn chung, xuất khẩu cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chủ yếu vẫn là cà phê nhân, cà phê hòa tan các niên vụ gần đây tuy có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh. Các sản phẩm cà phê chế biến khác như cà phê rang, cà phê bột... xuất khẩu vẫn còn rất ít.