Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 9 tăng 25 USD lên 4.092 USD/tấn, kỳ hạn tháng 11 tăng 30 USD lên 3.931 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 33 USD lên 3.756 USD/tấn.



Giá cà phê đồng loạt tăng MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 9 tăng 53,9 USD lên 5.014 USD/tấn và kỳ hạn tháng 12 tăng 51,7 USD lên 4.952 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 45,1 USD lên 4.905 USD/tấn.

Tại Brazil, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 5,5 USD lên 6.086 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 giảm 6,6 USD xuống 5.983 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 59,4 USD lên 5.959 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên tăng bình quân 1.000 đồng/kg; tại Đắk Nông 121.800 đồng/kg, Đắk Lắk 121.600 đồng/kg, Gia Lai 121.200 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 120.300 đồng/kg.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong thời gian gần đây xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Canada tăng trưởng mạnh. Cụ thể, năm 2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào Canada đạt 32 triệu USD, là mức cao kỷ lục trong 10 năm qua. Nguyên nhân nhờ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt cơ hội thị trường mà Hiệp định thương mại tự do CPTPP mang lại. So với trước khi có Hiệp định CPTPP, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng tới 220%. Trong quý 1/2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường này đạt 4,4 triệu USD, tiếp tục tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường cà phê của Canada có dung lượng khoảng 1,4 tỉ USD và Việt Nam đang có thị phần khoảng 2%, nếu tiếp tục phát triển như hiện tại thì cà phê Việt Nam có thể lọt vào top 10 nhà cung cấp cà phê hàng đầu.