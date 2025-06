Giá cà phê lao dốc, người trong cuộc nói gì?

Cuối tuần trước, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) rơi xuống mức thấp nhất trong 12 tháng qua, chỉ còn 3.887 USD/tấn. Trong khi đó, tại các tỉnh Tây nguyên, giá cà phê xuống 95.000 - 96.000 đồng/kg, thấp nhất 15 tháng.



Giá cà phê lao dốc ẢNH: CHÍ NHÂN

Mở đầu tuần mới, ông Trần Đình Trọng, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ công bằng Eatu (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nói: Từ mức đỉnh 135.000 đồng/kg hiện chỉ còn 97.000 đồng/kg. Dù tiếc và có phần lo lắng nhưng nhiều người cũng không vội bán để "cắt lỗ" nhưng phải nói đúng hơn là "chốt lãi" vì nhiều người vẫn tin giá có thể tăng trở lại. Nguyên nhân, hiện nay, sản lượng trong dân chỉ còn khoảng 20% trong khi vụ thu hoạch tiếp theo phải đợi đến tháng 11.2025. Riêng HTX lượng hàng dự trữ gần 10 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Đắc Đạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Nga Thanh (Đắk Nông) cho biết: Tùy theo địa phương mà lượng hàng tồn có khác nhau. Cụ thể, ở Gia Lai, nguồn hàng đã cạn trong khi các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là những vùng sản xuất lớn nên lượng hàng tồn kho khoảng 20 - 30%. Đến lúc này, tâm lý của một số người đã dao động nhưng chưa ghi nhận hiện tượng xả hàng.

Trong khi đó, ông Lý Thông Hạ, trưởng nhóm nông dân trồng cà phê bền vững ở huyện Di Linh (Lâm Đồng), nói: Giá cà phê tăng liên tục rồi cũng có lúc giảm là chuyện bình thường. Điều quan trọng với người nông dân là sự ổn định để phát triển bền vững. Để tránh những rủi ro thị trường thì điều quan trọng là bà con cần phải ghi chép nhật ký sản xuất để nắm rõ chi phí đầu tư. Từ đó biết được giá thành và cân đối mức lợi nhuận kỳ vọng để có thể nắm bắt cơ hội thị trường khi nó xuất hiện. "Trên tinh thần này, chúng ta thấy thời gian qua chi phí vật tư đầu vào ổn định nên giá thành sản xuất một ký cà phê chưa tới 40.000 đồng. Do vậy, nếu có ai tận dụng được cơ hội giá 120.000 - 130.000 đồng/kg thì quá lý tưởng, hiện nay dù có giảm mạnh nhưng vẫn còn rất tốt. Bản thân tôi đã chốt lời khi giá cà phê trên 100.000 đồng/kg và tôi hài lòng với điều đó", ông Thông Hạ tâm sự.



Trả lời Thanh Niên, một số doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cho biết, giá cà phê đang trong xu hướng giảm có nhiều yếu tố. Thứ nhất là vấn đề cung cầu khi Brazil vào vụ thu hoạch. Thứ hai, còn cả yếu tố kỹ thuật trên các sàn hàng hóa khi thị trường chuẩn bị bước vào kỳ hạn mới. Thứ ba, giá cà phê của Việt Nam đang cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới. Một điểm đáng chú ý là thời gian gần đây, trên thị trường thế giới có một số dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trước các luồng thông tin vì có thể đó là những thông tin dự báo được đưa ra từ phía người mua - vốn luôn muốn giá giảm. Trong trung hạn, nguồn cung dù được cải thiện nhưng vẫn thấp hơn cầu, đặc biệt là các thị trường mới nổi ở châu Á. Thêm vào đó, thị trường châu Âu cuối năm nay sẽ áp dụng quy định chống phá rừng (EUDR) sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường cà phê toàn cầu. Do vậy, diễn biến trong những tháng cuối năm sẽ rất khó lường.

Kết thúc 8 tháng đầu niên vụ cà phê 2024 - 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn cà phê, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ niên vụ trước. Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), năm nay, sản lượng cà phê xuất khẩu dự kiến chỉ khoảng 1,6 triệu tấn giảm khoảng 5% so với niên vụ 2023 - 2024, do nguồn cung hạn chế.

Trong bối cảnh đó, ngày 18.6, Tổng giám đốc điều hành Nestle (Thụy Sĩ) ở Brazil cho biết sẽ đầu tư đến 1,27 tỉ USD vào ngành này trong giai đoạn từ nay đến 2028. Theo đó, sẽ đầu tư vào các sản phẩm tiềm năng và nâng cấp các sản phẩm cốt lõi lên thành sản phẩm cao cấp.