Giá cà phê liên tục biến động mạnh

Giá cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn tháng 7 giảm 98 USD xuống 3.819 USD/tấn, kỳ hạn tháng 9 giảm tới 105 USD xuống 3.739 USD/tấn và kỳ hạn tháng 11 giảm 94 USD xuống 3.644 USD/tấn.



Giá cà phê biến động mạnh trong những ngày gần đây MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 7 giảm 105,6 USD xuống 4.750 USD/tấn, tháng 9 giảm 97,9 USD xuống 4.743 USD/tấn và kỳ hạn tháng 12 giảm 94,6 USD xuống 4.719 USD/tấn.

Giá cà phê Brazil kỳ hạn tháng 7 giảm 139,7 USD xuống 5.950 USD/tấn, tháng 9 giảm 9,9 USD xuống 5.290 USD/tấn, tháng 12 giảm 6,6 USD xuống 5.543 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên giảm khoảng 1.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông và Đắk Lắk cùng mức 110.000 đồng/kg, Gia Lai 100.000 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 108.000 đồng/kg.

Sau 2 ngày tăng vọt 418 USD/tấn, giá cà phê đã quay đầu giảm khiến kỳ vọng chạm mốc 4.000 USD/tấn chưa thành. Giá cà phê biến động mạnh do nguồn tồn kho cà phê robusta trên thị trường London vào thời điểm hiện tại tăng đáng kể so với tháng trước. Nguồn cung này chủ yếu được bổ sung từ Brazil. Tuy nhiên, những diễn biến trên chỉ là tạm thời vì theo dự báo của các tổ chức uy tín trên thế giới, nguồn cung cà phê về dài hạn vẫn thấp hơn so với nhu cầu. Nguyên nhân, diện tích trồng bị thu hẹp trong những năm gần đây tại Việt Nam và Brazil, trong khi đó lượng bổ sung từ một số nước khác lại không đáng kể.

Hiện tại, mưa đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên khu vực Tây nguyên của Việt Nam nhưng theo các cơ quan khí tượng, giai đoạn tháng 5 - 6 lượng mưa vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch cà phê vào tháng 10 tới.