Giá cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn tháng 11 tăng 146 USD lên 5.067 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 139 USD đạt 4.859 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 126 USD còn 4.674 USD/tấn.



Giá cà phê tăng mạnh ẢNH: MINH ĐĂNG

Trong tuần, giá cà phê robusta có 3 phiên giảm mạnh liên tiếp và kỳ hạn tháng 11 ghi nhận tổng mức giảm lên tới 577 USD/tấn, 2 phiên tăng ở đầu và cuối tuần với tổng cộng 162 USD/tấn; kết quả cả tuần thị trường mất 415 USD/tấn. Giá cà phê giảm mạnh trong tuần được cho do EU hoãn áp dụng quy định chống phá rừng thêm 12 tháng. Tuy nhiên, việc thị trường nhanh chóng hồi phục là do xu hướng nguồn cung cà phê vẫn duy trì trạng thái thiếu hụt và thông tin thời tiết tại Brazil khô hạn kỷ lục.

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 12 tăng 116,6 USD lên mức 5.668 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 113,3 USD lên 5.640 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 110 USD lên 5.586 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil, kỳ hạn tháng 12 giảm 64,9 USD còn 7.185 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 115,5 USD lên 6.852 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 145,2 USD lên 6.862 USD/tấn.

Tại Tây nguyên, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg, ở Đắk Nông 120.800 đồng/kg, Đắk Lắk 120.300 đồng/kg, Gia Lai 120.000 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 119.500 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến hết tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu cà phê đạt giá trị tới 4,4 tỉ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kim ngạch cả năm 2023. Giá cà phê xuất khẩu liên tục tăng trong suốt một năm qua là lý do khiến kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Cụ thể trong tháng 9, giá bình quân đạt 5.469 USD/ tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Giá xuất khẩu bình quân 9 tháng của năm 2024 cũng đạt tới 3.897 USD/ tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến thời điểm hiện tại, cà phê cũng là mặt hàng nông sản có giá tăng mạnh nhất trong năm 2024.