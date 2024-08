Giá cà phê tăng vọt

Giá cà phê robusta trên sàn London tăng mạnh ngay khi mở cửa và đà tăng tiếp tục kéo dài đến cuối phiên. Đóng cửa, kỳ hạn tháng 9 tăng 206 USD đạt 4.532 USD/tấn; kỳ hạn tháng 11 tăng 197 USD lên 4.359 USD/tấn, kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 189 USD đạt 4.208 USD/tấn.



Giá cà phê tăng dựng đứng MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York cũng tăng mạnh, kỳ hạn tháng 9 tăng 149,6 USD lên 5.310 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 tăng 182 USD đạt 5.264 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 189,2 USD lên 5.192 USD/tấn.

Tại Brazil, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 21 USD lên 6.533 USD/tấn, kỳ hạn tháng 12 tăng 199 USD đạt 6.375 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng đến 250,8 USD lên 6.252 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên tại Đắk Nông 124.200 đồng/kg, Đắk Lắk 123.300 đồng/kg, Gia Lai 123.200 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 123.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá cà phê robusta kỳ hạn đang ở mức 4.532 USD/tấn, gần với mức cao kỷ lục hồi đầu tháng 7 là 4.634 USD/tấn.

Diễn biến 2 sàn giao dịch đêm qua cho thấy giá đóng cửa còn thấp hơn khá nhiều so với mức tăng cao nhất của cà phê robusta là 303 USD/tấn và arabica 339 USD/tấn. Lượng hàng hóa giao dịch trên sàn London không nhiều do nguồn cung hạn chế thì ngược lại, cà phê arabica có khối lượng bán buôn khá lớn. Từ những diễn biến trên và thị trường trong thời gian gần đây có thể thấy, giá cà phê ngoài tác động của nguồn cung hạn chế còn bị tác động mạnh từ thị trường tài chính tiền tệ thế giới. Do đó, thị trường có khả năng tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.