Giá cà phê Tây nguyên ‘đón lỏng’ thị trường thế giới

Giá cà phê robusta trên thị trường London trong phiên giao dịch hôm nay giảm nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 9 USD còn 3.180 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 7 giảm 5 USD xuống 3.100 USD/tấn. Khối lượng giao dịch ở mức khá.

Giá cà phê Việt Nam tiếp tục tăng MINH ĐĂNG

Xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận với mặt hàng cà phê arabica trên sàn New York. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng 3,55 cent xuống 183,35 cent/lb và kỳ hạn tháng 7 giảm 3,1 cent còn 181,4 cent/lb. Khối lượng giao dịch vẫn ở mức rất cao.

Giá cà phê arabica tại thị trường Brazil cũng giảm. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 4,7 cent còn 223,4 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 7 giảm 4,1 cent xuống 224,55 cent/lb.

Ngược với thị trường thế giới, giá cà phê Tây nguyên vẫn tăng từ 600 - 800 đồng/kg. Cụ thể tại Đắk Nông và Đắk Lắk cùng mức 87.500 đồng/kg, Gia Lai 87.300 đồng/kg và thấp nhất Lâm Đồng 87.000 đồng/kg.

Theo một số đầu mối kinh doanh cà phê, do nguồn cung tại thị trường nội địa cạn kiệt nên giá vẫn tăng. Bên cạnh đó, nhiều nhà kinh doanh tin rằng thị trường thế giới dao động chỉ là vấn đề kỹ thuật, xu hướng chung của thị trường hiện tại vẫn tăng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp xuất khẩu trước đây bán khống nay phải thu mua với giá đến 88.000 đồng, thậm chí cao hơn để trả đơn hàng. Thực tế, lượng hàng trong dân không còn, thương lái và doanh nghiệp nhỏ cũng hết cà phê vì không ai nghĩ giá cà phê đạt tới mức hiện tại. Hiện nay, hầu hết cà phê đều đã nằm trong kho chứa của các doanh nghiệp lớn và sẽ xuất hàng vào thời điểm thích hợp.

"Có thể cuối tuần này hoặc chậm nhất là vào tuần sau, giá cà phê sẽ đạt tới mức chưa từng có là 90.000 đồng/kg", một thương nhân ở Đắk Nông dự báo.

Giá cà phê Việt Nam "tăng không dừng" còn do nguồn cung thế giới sụt giảm, trong đó có Indonesia. Cụ thể, theo chính phủ Indonesia, xuất khẩu cà phê robusta của nước này trong tháng 1.2024 đạt 53.200 bao, giảm đến 78,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, 10 tháng qua của niên vụ 2023/24 xuất khẩu cà phê của nước này đạt 1,94 triệu bao giảm gần 61% so với niên vụ trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của nắng nóng vì hiện tượng thời tiết El Nino khiến sản lượng sụt giảm mạnh.