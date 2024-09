Giá cà phê tiếp tục xanh sàn

Giá cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn tháng 11 giảm 1 USD còn 4.911 USD/tấn ngược lại kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 9 USD đạt 4.684 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 23 USD lên 4.499 USD/tấn.



Giá cà phê tiếp tục tăng ẢNH: MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York cũng tăng, kỳ hạn tháng 12 tăng 1,1 USD lên 5.373 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 1,43 USD lên 5.339 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 1,43 USD đạt 5.295 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil, kỳ hạn tháng 12 tăng 22 USD lên 6.460 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 13,2 USD đạt 6.517 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 18,7 USD lên mức 6.487 USD/tấn.

Tại Tây nguyên giá cà phê ít biến động, ở Đắk Nông 124.300 đồng/kg, Đắk Lắk 124.100 đồng/kg, Gia Lai 123.500 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 123.100 đồng/kg.

Theo nhiều doanh nghiệp, hiện nay thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm vì giá đang ở mức rất cao cộng với nguồn cung thấp nên thị trường thế giới cũng ít. Tại Việt Nam vào thời điểm này những năm trước, do giá cà phê thấp và thường rớt giá vào vụ thu hoạch rộ nên nông dân bán cà phê sớm để được giá và doanh nghiệp cũng tranh thủ ký hợp đồng sớm với đối tác khá phổ biến.

Tuy nhiên, từ niên vụ vừa qua giá cà phê không giảm vào vụ thu hoạch mà còn liên tục tăng nên hiện tại nông dân không "bán cà phê non" còn doanh nghiệp cũng không dám ký hợp đồng sớm khi chưa có hàng trong kho. Dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam năm nay có thể giảm khoảng 10% so với niên vụ trước do tình trạng thời tiết bất lợi, giá cà phê có thể đạt mức cao kỷ lục.