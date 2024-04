Giá cà phê Việt Nam đắt nhất thế giới

Cà phê Việt đảm bảo tốt nhất các tiêu chuẩn chống phá rừng của EU

Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch VICOFA, quy định mới của Liên minh Châu Âu (EU) về chống phá rừng bắt buộc các DN xuất khẩu phải đảm bảo các sản phẩm được bán ở thị trường EU không dẫn đến nạn phá rừng và làm suy thoái rừng. Hiện tại, sản phẩm cà phê của VN xuất khẩu là nguồn cung có tỷ lệ an toàn cao nhất so với những tiêu chí mà thị trường EU yêu cầu. Đây là một lợi thế rất lớn của cà phê VN trong thời gian tới so với các nguồn cung khác.