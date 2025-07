Theo đó, giá căn hộ chung cư tại TP.Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn trên cả nước trong quý 2/2025 cơ bản ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.

Tại TP.Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý 2/2025 đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ). Trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại TP.HCM đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước).

Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Giá căn hộ chung cư trên cả nước tiếp tục tăng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khảo sát tại một số dự án tại TP.Hà Nội cho thấy, giá căn hộ chung cư có mức tăng khoảng 5 - 6% so với quý 1/2025. Chẳng hạn, dự án Diamond Park Plaza có giá bình quân khoảng 142 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 6,1%), Sunshine Golden River có giá bình quân khoảng 98 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,6%), Sông Hồng Park View có giá bình quân khoảng 76 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,6%), Chelsea Residences có giá bình quân khoảng 103 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,2%), Indochina Plaza có giá bình quân khoảng 109 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,3%).

Một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý như: Xuân Phương Tasco có giá bình quân khoảng 197 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,3%), Pandora 53 Triều Khúc có giá bình quân khoảng 332 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,1%), Mon City có giá bình quân khoảng 368 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 4,7%), Kiến Hưng Luxury có giá bình quân khoảng 267 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 4,7%), Lâm Viên Villas có giá bình quân khoảng 123 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 4,4%)...

Tại TP.HCM, Bộ Xây dựng cho biết, giá căn hộ chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí có mức tăng nhẹ so với quý 1 năm 2025. Tuy nhiên, vẫn có một số phân khúc hạng sang tăng cục bộ và thiết lập mặt bằng giá mới nhờ lợi thế hạ tầng vượt trội như tuyến Metro số 1, vành đai, hầm chui Cát Lái và sự mở rộng của nhiều tuyến đường trọng điểm như tại Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú và Thạnh Mỹ Lợi…

Giá căn hộ chung cư ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tăng ẢNH: T.L

Một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý như: Gateway Thảo Điền có giá bình quân khoảng 123 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 6,9%), Hùng Vương Plaza có giá bình quân khoảng 64 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 7,1%), Belleza Apartment có giá bình quân khoảng 43 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 5,9%), Jamona City có giá bình quân khoảng 47 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 6,8%), Tulip Tower có giá bình quân khoảng 36,6 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 6%)...

Một số dự án cao cấp có giá rao bán tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 như: dự án Thảo Điền Green có giá chào bán từ 163 - 200 triệu đồng/m2, dự án Eaton Park với giá khoảng 160 triệu đồng/m2, phân khu Masteri Grand View do Masterise Homes có mức giá từ 130 - 145 triệu đồng/m2…

Căn hộ chung cư tại TP.Hải Phòng giá cũng tăng, như dự án The Minato Residence có giá rao bán khoảng 40 - 55 triệu đồng/m2 dự án Sentosa Sky Park Hải Phòng có giá rao bán khoảng 37 - 42 triệu đồng/m2. Tại TP.Cần Thơ chung cư Cara River Park có giá bán từ 44 - 56 triệu đồng/m2...