Thực hư giá căn hộ chung cư tăng mạnh?

TP.HCM không còn rao bán cắt lỗ nhiều

Cuối năm 2023, chung cư HimLam Riverside (Q.7, TP.HCM) dày đặc người rao bán cắt lỗ. Lần này quay lại, chị Thúy, một môi giới bất động sản lâu năm ở khu vực Q.7, giới thiệu một số căn hộ tại chung cư HimLam Riverside mà khách hàng đang rao bán với mức giá rẻ hơn thị trường khoảng 50 triệu đồng/căn. Theo lời chị Thúy, từ tháng giêng đến nay, người dân vẫn kiêng kỵ đầu năm nên giao dịch nhà đất thường hạn chế nên khó có chuyện giá căn hộ tăng.

"Có tăng chỉ là một số người rao bán tăng, cao hơn thị trường nhưng rất khó bán vì khách hàng không quan tâm. Số lượng căn hộ rao bán cũng nhỏ giọt. Cả khu chung cư hàng ngàn căn hộ, nhưng số lượng căn hộ rao bán cũng chỉ trên đầu ngón tay. Những người bị áp lực tài chính vì kẹt tiền họ đã rao bán nhà cắt lỗ từ năm 2023. Đến nay còn rất ít căn hộ chủ nhà rao bán lỗ sâu như trước mà chỉ giảm 50 - 100 triệu đồng/căn nếu người mua có thành ý và chốt sớm. Do vậy thông tin căn hộ tăng giá là không có cơ sở", chị Thúy nói.

Giao dịch bất động sản đã có dấu hiệu ấm lên ĐÌNH SƠN

Tại khu chung cư The Sun Avenue (TP.Thủ Đức, TP.HCM) do đã bàn giao căn hộ nhiều năm vẫn chưa có sổ hồng, nên thị trường chuyển nhượng sơ cấp không mấy sôi động dù vậy giá cho thuê căn hộ ở khu vực này khá tốt. Những căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ nội thất cho thuê từ 15 - 18 triệu đồng/tháng. Khảo sát thực tế tại chung cư này cho thấy giá bán căn hộ ở đây không tăng, thậm chí giảm nhẹ so với thời điểm trước khủng hoảng.

Theo anh Trần Trưởng, nhân viên môi giới khu vực Thủ Thiêm thì từ đầu năm đến nay giao dịch bất động sản, trong đó có căn hộ chung cư chưa có nhiều đột biến. Mặt bằng giá bán căn hộ chung cư ở thị trường sơ cấp vẫn giữ như hồi cuối năm 2023. Có một số căn hộ chủ đầu tư đang rao bán tăng hơn giá thị trường nhưng không ai mua, chỉ những căn hộ bán giảm hơn so với thị trường mới được khách hàng quan tâm.

Ghé vào khu chung cư tại khu vực Q.9 cũ (nay là TP.Thủ Đức) chúng tôi gặp anh Quang và được cho biết khoảng 3 tháng nay anh rao bán căn hộ tại đây với giá 2,4 tỉ đồng, giảm 400 triệu đồng so với giá gốc mua trước đây từ chủ đầu tư, nhưng vẫn chưa có người mua. Không chỉ anh Quang mà một số nhà đầu tư cũng đang rao bán cắt lỗ nhưng chưa thành công.

Đơn cử, một căn hộ 2 phòng ngủ mua năm 2019 giá 2,4 tỉ đồng nay chủ nhà bán 2,3 tỉ đồng. Hay một căn hộ khác 3,9 tỉ đồng đang chào bán giá 3,4 tỉ đồng… Chính vì vậy, khi nghe thông tin thị trường căn hộ tăng giá thì anh Quang rất ngạc nhiên. "Có thể thời gian tới, khi thị trường ấm dần lên, giá căn hộ sẽ tăng trở lại. Còn hiện nay mức giá vẫn giữ ổn định dù giao dịch có tăng", anh Quang cho hay.

Thị trường Hà Nội có dấu hiệu ấm lên

Bà Mai Giang, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gia An, khẳng định ở Hà Nội thì không biết, nhưng ở TP.HCM giá giảm đến muốn phá sản đây. Bởi từ đầu năm đến nay công ty đang dồn lực bán hàng tồn với nhiều chiết khấu nhưng lượng khách hàng vẫn còn quá ít. Thậm chí những dự án đã bàn giao nhà trước đó, nhiều khách hàng ký gửi chủ đầu tư, cho môi giới bán giá gốc thu tiền về, nhưng không ai mua. Bây giờ nhiều khách hàng đang mong muốn bán được căn hộ bằng với giá gốc mua từ chủ đầu tư trước đây mấy năm là hạnh phúc lắm rồi.

Chủ đầu tư Pigroup cũng có chung nhận định rằng thị trường đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, nhưng giao dịch vẫn khá ảm đạm. Nhiều khách hàng đã mua căn hộ trước đó giờ bán lại hơi khó, nên phải giảm giá khoảng 10% so với năm 2023. Trong khi đó, dự án mới dù lượt khách hàng đến tìm hiểu, quan tâm nhiều nhưng "chốt" hàng vẫn chưa nhiều như kỳ vọng. Kỳ vọng giữa cuối năm nay thị trường mới có thể phục hồi tốt hơn.

"Một dự án công ty đang mở bán, chỉ trong khoảng 6 tháng từ khi ra mắt thị trường vào quý 3/2023 đến nay ghi nhận gần 10.000 lượt khách hàng tham quan nhà mẫu và tham dự các sự kiện giới thiệu. Đây là con số khá ấn tượng trong bối cảnh thị trường vừa hồi phục. Tuy nhiên khâu "chốt" khách vẫn đang gặp khó bởi rào cản tâm lý từ khách hàng", vị này thừa nhận.

Trong khi thị trường phía nam, đặc biệt là TP.HCM vẫn còn ì ạch thì theo ông Võ Hồng Thắng, Phó giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của DKRA Group, thị trường chung cư cũ ở phía bắc (Hà Nội) đang có dấu hiệu ấm nóng khi tăng giá mạnh 20 - 30% so với đầu năm 2023.

Trả lời Thanh Niên, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc EximRS, cũng khẳng định thị trường Hà Nội giá căn hộ chung cư đang tăng "vèo vèo". Chung cư bàn giao rồi đang mua đi bán lại so với trước Tết âm lịch tăng khoảng 30 - 35%. Đối với các dự án mới đang mở bán mức tăng 10 - 15%. Trong khi đó nhà thấp tầng người dân đang mua bán bất chấp.

Đánh giá về thực trạng này bà Tú cho rằng giá chung cư ở Hà Nội so với TP.HCM rẻ hơn. Nhiều dự án thấp tầng đã xong pháp lý, các chủ đầu tư đang bung hàng nên cũng thu hút được khách hàng. Hà Nội hiện là thành phố có dân số cao thứ 2 cả nước với hơn 8,4 triệu người nên nhu cầu nhà ở tiếp tục tăng cao. Dự kiến đến năm 2025, Hà Nội thiếu khoảng 166.600 căn hộ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong khi các dự án được phê duyệt mới hầu như không có, các dự án đầy đủ pháp lý để triển khai bán hàng rất hiếm hoi. Vì vậy, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn còn là mảnh đất màu mỡ.

"Hà Nội có đặc thù là sau Tết âm lịch thị trường thường giao dịch rất mạnh. Điển hình như dự án Grand Sunlake (Hà Đông, Hà Nội) mà Công ty EximRS đang phân phối có giao dịch cực kỳ tốt so với tình hình hiện nay khi trung bình mỗi ngày có từ 5 - 10 giao dịch, các sản phẩm giao dịch có tổng giá trị từ 3,7 - 6 tỉ đồng/căn từ 2 - 3 phòng ngủ. Mới đây chủ đầu tư tăng giá 15% so với trước đó nhưng vẫn bán được", bà Cẩm Tú cho hay.