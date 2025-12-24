Ngày 21.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa - người giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ của Thu) để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Giả chết 5 năm, 'ẵm' tiền bảo hiểm: Màn báo hiếu lạ lùng ở Thanh Hóa

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử.

Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng.

Đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa) rồi đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Số tiền này, bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản, đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.