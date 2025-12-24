Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giả chết 5 năm, 'ẵm' tiền bảo hiểm: Màn báo hiếu lạ lùng ở Thanh Hóa
Video Thời sự

Minh Hải
24/12/2025 16:33 GMT+7

Nguyễn Thị Thu đã bàn bạc với mẹ mình và thực hiện kịch bản giả chết hoàn hảo để đánh lừa chính quyền địa phương, công ty bảo hiểm và người dân địa phương để trục lợi tiền bảo hiểm. 5 năm trước, một đám tang như mọi đám tang khác diễn ra, người dân phường Quang Trung (Thanh Hóa) thương tiếc, chia buồn cho số phận người phụ nữ. Ngờ đâu, 5 năm sau ngày chết, Nguyễn Thị Thu quay trở về khiến nhiều người bàng hoàng.

Ngày 21.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa - người giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ của Thu) để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử.

Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng.

Đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa) rồi đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an

Số tiền này, bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản, đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm

Khám phá thêm chủ đề

giả chết giả chết lừa tiền bảo hiểm lấy tiền bảo hiểm trục lợi bảo hiểm người chết trở về nhà giả chết để báo hiếu Nguyễn Thị Thu Trần Thị Thập giả chết 5 năm
