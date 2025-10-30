Giá cổ phiếu Regal Group (RGG) trong ngày đầu giao dịch là bao nhiêu?

Ngày 30.10, Công ty CP Regal Group (mã chứng khoán RGG) đưa 180 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống UPCoM (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX).

Cổ phiếu RGG có giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.300 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 1.800 tỉ đồng.

Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Regal Group, thương hiệu BĐS hạng sang hàng đầu Việt Nam, khẳng định bước tiến mạnh mẽ hội nhập thị trường vốn.

Regal Group đặt hội sở tại 52 - 54 Võ Văn Kiệt (P.An Hải, TP.Đà Nẵng) và mạng lưới tự doanh trải khắp Việt Nam

Chính thức lên sàn, Regal Group gia nhập nhóm các doanh nghiệp BĐS niêm yết quy mô lớn, mở ra cơ hội mới trong huy động vốn, phát triển quỹ đất và mở rộng đầu tư chiến lược trên toàn quốc.

"Đây là bước tiến tất yếu trong chiến lược phát triển dài hạn. Regal Group cam kết hoạt động minh bạch, chuẩn mực quốc tế, hướng đến lợi ích bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư và toàn xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu BĐS cao cấp hàng đầu Việt Nam", Regal Group cho biết.

Regal OneRiver của Regal Group là một trong những chuỗi biệt thự mặt sông đáng sống nhất Việt Nam, được khách quốc tế ưa chuộng

Theo cáo bạch, Regal Group có hơn 10 dự án đầy đủ pháp lý đủ điều kiện kinh doanh với hơn 6.000 sản phẩm (tương ứng tổng giá trị thị trường hơn 25.000 tỉ). Căn cứ giá trị tài sản ròng, mức giá cổ phần đang được các tổ chức định giá trên 60.000 đồng (theo PP FCFF).

Khu biệt thự Compound Regal Victoria, nơi an cư hoàn hảo của giới tinh hoa Việt

Regal Group được biết đến như một thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực phát triển BĐS hạng sang, các khu đô thị ESG, nổi bật với loạt dự án biểu tượng như Regal Complex Đà Nẵng, Regal Legend Đồng Hới, Regal One River, dinh thự The Palace... Mỗi dự án đều thể hiện triết lý "kiến tạo nghệ thuật độc bản", kết hợp tiêu chuẩn quốc tế, vật liệu tinh tuyển và phát triển bền vững.

Khu đô thị biển Regal Legend được bình chọn là "Dự án đáng sống năm 2024"

Không chỉ đầu tư dự án đơn lẻ, Regal Group phát triển điểm đến với quy hoạch một hệ sinh thái đồng bộ, gắn liền tiềm năng kinh tế, hạ tầng địa phương, kiến tạo điểm đến văn hóa, du lịch, thương mại.

Hàng năm, Regal Group chi hàng chục tỉ đồng tổ chức những sự kiện quy mô quốc tế như Legend Fest hay Regal Sunset, không chỉ làm sôi động dự án mà còn hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, giá trị an cư đi kèm tiện ích kết nối và gia tăng giá trị đầu tư.

Song song đó, các thương hiệu Regal Homes, Regal Mall, Regal Hotels & Resorts… được phát triển nhằm xây dựng hệ thống sinh thái toàn diện, hướng tới khách hàng cao cấp trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, Regal Group sắp niêm yết HOSE quý 1/2026. Do đó, giá trị cổ phiếu RGG sắp tới sẽ là ẩn số đáng để các nhà đầu tư quan tâm.