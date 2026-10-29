Giá cổ phiếu thủng đáy 3 năm, FPT vẫn chi 1.886 tỉ cổ tức bằng tiền mặt

Nghị quyết về tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của HĐQT Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) được Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình ký ban hành ngày 27.10. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 30.11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10.12.

Với khoảng gần 1,886 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến, FPT sẽ sẽ xuất quỹ chi trả khoảng 1.885,7 tỉ đồng tiền mặt cho cổ đông. Theo báo cáo tài chính mới nhất, khoản chi này thực tế chỉ chiếm khoảng 6,5% tổng tiền mặt dự trữ.

Điều này khẳng định dòng lợi nhuận kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2026 của FPT được bảo chứng bằng "tiền tươi thóc thật" và FPT duy trì việc trả cổ tức tiền mặt 20%/năm (2.000 đồng/cổ phiếu).

Từ góc độ nhà đầu tư, việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tại thời điểm hiện tại, khi giá cổ phiếu của FPT giảm về sát mốc 53.000 đồng/cổ phiếu (cuối phiên giao dịch sáng nay 29.10), giúp tỷ suất cổ tức tiền mặt trên thị giá hiện tại tăng lên. Điều này có thể tạo ra sự hấp dẫn nhất định đối với dòng tiền tích sản dài hạn trong nước.

Giá cổ phiếu FPT đã giảm về vùng giá của năm 2023 sau khi đạt đỉnh vào đầu năm 2025 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dù vậy, thông báo tạm ứng cổ tức tiền mặt của FPT vẫn không giúp cứu vãn đà giảm của cổ phiếu công ty này.

Vào cuối phiên giao dịch sáng nay 29.10, giá cổ phiếu FPT tiếp tục giảm thêm 1 điểm so với chốt phiên giao dịch hôm qua, về sát mốc 52.500 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 28.10, giá cổ phiếu FPT đã giảm về mức 54.000 cổ phiếu, mức thấp kỷ lục trong vòng 3 năm qua. Trong phiên giao dịch hôm qua, khối ngoại tiếp tục xả hàng, bán ròng gần 260 tỉ đồng, tương đương khoảng 4,75 - 4,80 triệu cổ phiếu, tăng 74% so với mức bán ròng 149 tỉ đồng của ngày 27.10.

Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 10.2026, các quỹ ngoại đã thực hiện đợt rút vốn và tái cơ cấu danh mục quy mô lớn chưa từng có tại FPT, với tổng giá trị bán ròng lũy kế vượt 15.000 - 15.400 tỉ đồng, kéo tỷ lệ sở hữu nước ngoài rơi xuống dưới 28%.

Thông tin tạm ứng cổ tức tiền mặt thực tế không phải yếu tố bất ngờ. FPT có truyền thống cố định hơn 10 năm nay là tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vào khoảng tháng 11 - tháng 12 hàng năm. Cạnh đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có tâm lý ngại giữ cổ phiếu qua ngày chốt quyền, nhất là khi giá cổ phiếu của FPT đã giảm tới 19 phiên trong 26 phiên gần nhất, "bốc hơi" 18,92% chỉ trong hơn 1 tháng qua.

Dù vậy, theo các chuyên gia, việc khối lượng giao dịch ngày 28.10 bùng nổ lên 13,23 triệu cổ phiếu (cao nhất hơn 3 tháng) ngay khi giá thủng mốc 55.000 cho thấy dòng tiền lớn trong nước đã bắt đầu chấp nhận đặt lệnh mua hấp thụ lượng hàng xả ra của khối ngoại ở vùng giá 53.900 - 54.500, thay vì rút cầu hoàn toàn như các phiên trước.

Theo dự đoán, do phiên 28.10 đóng cửa sát mức thấp nhất ngày (54.000), áp lực bán theo quán tính vào đầu phiên 29.10 - 30.10 vẫn còn và có thể đẩy giá nhúng xuống vùng hỗ trợ lịch sử 52.000 - 53.500, tương ứng vùng nền tích lũy năm 2023.

Trong trung hạn, giá cổ phiếu của FPT cũng khó có thể "đảo chiều" tăng ngược trở lại. Các nhịp hồi kỹ thuật từ vùng 52.000 - 53.000 lên mốc 56.000 - 57.000 cũng sẽ đối mặt với lượng cung kẹp hàng rất lớn ở vùng giá 56 - 58.000.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 27.10, giá cổ phiếu FPT "thủng" mốc 56.000 đồng, giảm còn 55.400 đồng/cổ phiếu - mức giá thấp nhất từ năm 2024. Trong các phiên "dò đáy" trước đó, giá cổ phiếu của FPT có 3 lần bị đẩy về mốc 56.000 nhưng sau đó đều tăng trở lại.

