Theo lãnh đạo Trường ĐH Thủ Dầu Một, vào trưa ngày 20.2, thông tin lan truyền "nam sinh viên của Trường ĐH Thủ Dầu Một bị nhóm người lừa đảo, giả dạng công an, đi xe biển xanh vào trong trường đọc lệnh bắt" gây xôn xao dư luận.

"Ban giám hiệu đã làm việc với các phòng, ban chuyên môn, kể cả lực lượng bảo vệ và Công an P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (nơi nhà trường đóng trú) thì được xác nhận không có sự việc xảy ra như thông tin lan truyền trên mạng xã hội", lãnh đạo Trường ĐH Thủ Dầu Một cho hay.

Lãnh đạo Trường ĐH Thủ Dầu Một khẳng định không hề có vụ việc "nhóm giả dạng công an vào trường đọc lệnh bắt" ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội dẫn thông tin một nam sinh viên được cho là đang học ở Trường ĐH Thủ Dầu Một đã trình báo tới Công an P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An, Bình Dương, nơi sinh viên này tạm trú) về việc bị một nhóm người lừa đảo, giả danh công an đi xe biển số xanh vào tận nhà trường đọc lệnh bắt giữ. Thông tin còn đề cập tới việc nam sinh này đã nhiều lần bị nhiều đối tượng giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật gọi điện lừa đảo nên ra sức đề phòng, nhưng sau đó vẫn bị bắt giữ, đưa lên xe.

‘Giả dạng công an vào trường học đọc lệnh bắt sinh viên’ là thông tin thất thiệt

Tuy nhiên, sau khi cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ, nam sinh viên này thừa nhận đã "kể sai sự thật" cho người nhà, sau đó người nhà vì lo sợ nên báo tin để công an vào cuộc can thiệp.

Hiện cơ quan công an địa phương đang tiếp tục xử lý, làm rõ việc lan truyền nội dung thất thiệt trên mạng xã hội.