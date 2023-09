Giả danh Bộ trưởng Bộ TN-MT và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp để lừa đảo

Chiều 11.9, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vương Thanh Lộc (51 tuổi, ngụ P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc bồi thường cho nạn nhân số tiền 660 triệu đồng.



Bị cáo Vương Thanh Lộc tại phiên tòa sơ thẩm TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, Lộc có thời gian làm nhân viên công ty do ông L.M.T làm giám đốc nhưng sau đó nghỉ việc.

Khoảng tháng 3.2022, Lộc gặp lại ông T. và "nổ" mình đang là thông gia của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, có quen thân với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp rồi xin số điện thoại của ông T. Sau đó, Lộc mua sim điện thoại số 0776525xxx gọi cho ông T., tự xưng là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nói rằng do Lộc giới thiệu, muốn được làm quen với ông T.

Do trước nghe Lộc "nổ" có quen thân với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nên ông T. tin là thật, thường xuyên gọi cho Lộc. Nhiều lần, ông T. gọi cho Lộc muốn gặp Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thì Lộc viện lý do từ chối.

Do quen biết với ông P.H.L (Giám đốc một doanh nghiệp gạo ở tỉnh An Giang) từ trước nên ông T. thông tin với ông P.H.L là mình có quen với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (không biết do Lộc giả). Ông P.H.L cũng muốn làm quen với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nên hỏi ông T. xin số điện thoại. Ông T. không biết mình đang bị Lộc lừa nên cho ông L. số 0776525.xxx của Lộc bảo là số Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Từ đó, ông L. đã chủ động gọi vào số trên để làm quen.

Biết ông P.H.L muốn làm quen với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nên Lộc nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Lộc tiếp tục giả danh mình là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chủ động gọi làm quen lại với ông L. Sau đó, nói dối với ông L. là mẹ bị bệnh, cần số tiền lớn để phẫu thuật nên hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên nạn nhân nhiều lần đưa cho ông T. để đưa Lộc số tiền 310 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Lộc biết được việc ông P.H.L. có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM nên Lộc tiếp tục dùng danh nghĩa là Bí thư tỉnh Đồng Tháp giới thiệu cho nạn nhân quen Bộ TN-MT. Sau đó, bản thân Lộc giả danh là Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà để yêu cầu ông P.H.L đưa tiền và chiếm đoạt tiền của ông L. số tiền 350 triệu đồng.

Đến ngày 13.9.2022, ông L. đi công tác tại tỉnh Đồng Tháp thì gặp được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, chưa từng liên hệ với ông L. Biết mình bị lừa đảo, ông L. chủ động gọi vào số của Lộc và Lộc tự nhận mình là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nên ông L. thu thập bằng chứng, trình báo công an.

Tổng cộng, Lộc đã giả danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Bộ trưởng Bộ TN-MT lừa đảo ông P.H.L số tiền 660 triệu đồng.

Trong phiên tòa và quá trình điều tra, ông T. và L. khai báo còn bị Vương Thanh Lộc giả danh lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chiếm đoạt của 2 ông 127 triệu đồng, nhưng Lộc không thừa nhận. Do không có biên nhận việc giao nhận tiền không có ai biết nên chưa đủ cơ sở quy kết buộc Lộc chiếm đoạt số tiền này.

Trước đó, năm 2014, Vương Thanh Lộc bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2020, Lộc tiếp tục bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.