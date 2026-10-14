Giả danh cảnh sát hình sự chặn xe xin tiền phụ nữ trong đêm khuya

Ngày 14.10, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa xác minh, làm rõ việc L.H.H (22 tuổi, ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ) có hành vi giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe một phụ nữ trong đêm để xin tiền.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phát hiện thông tin phản ánh vụ việc trên xảy ra khoảng 1 giờ ngày 8.10, tại phường Tân An.

L.H.H giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe phụ nữ để xin tiền ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8.10, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm là L.H.H và mời về trụ sở làm việc. H. chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc diện quản lý tại địa phương và hiện làm thuê tại một công ty trên địa bàn Cần Thơ.

Trong quá trình xác minh, H. thừa nhận hành vi của mình. Công an thành phố Cần Thơ thu giữ được các đồ vật, phương tiện có liên quan, gồm một tấm hình H. mặc trang phục dân quân tự vệ; 1 xe máy và quần áo H. mặc tại thời điểm thực hiện hành vi.

Theo lời khai ban đầu, tối 7.10, sau khi nhậu với bạn bè, H. chạy xe máy về nhà trong tình trạng đã uống nhiều rượu, bia và xe gần hết xăng. Khi đến đường Bún Xáng (phường Tân An), H. phát hiện một phụ nữ đi cùng chiều nên nảy sinh ý định xin tiền đổ xăng.

Để thực hiện ý định, H. chặn xe người phụ nữ, sử dụng một tấm hình mặc trang phục dân quân tự vệ để tự xưng là cảnh sát hình sự, rồi yêu cầu người này dừng xe và đi về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, do nghi ngờ H. giả danh công an, người phụ nữ la lớn kêu cứu. Người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ, H. liền điều khiển xe máy bỏ chạy nhưng bị công an bắt được không lâu sau đó.

Hiện vụ việc giả danh cảnh sát hình sự chặn xe xin tiền nêu trên đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.