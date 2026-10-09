Cảnh báo giả danh công an yêu cầu phụ huynh xác thực định danh cho trẻ

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM liên tục ghi nhận các chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào phụ huynh học sinh. Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an gọi điện yêu cầu "xác thực gấp" định danh điện tử cho trẻ, các đối tượng đã khiến nhiều người sập bẫy, mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Phụ huynh cẩn trọng thủ đoạn giả danh công an yêu cầu phụ huynh xác thực định danh cho trẻ em ẢNH: NHẬT THỊNH

Mặc đồ giống công an gọi video để lừa phụ huynh

Theo phản ánh từ cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại trực tiếp cho người dân, tự xưng là cán bộ công an phụ trách công tác quản lý cư trú hoặc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Các đối tượng yêu cầu phụ huynh nhanh chóng cập nhật thông tin định danh điện tử cho con em. Thậm chí, nhiều phụ huynh tá hỏa khi nhận được thông báo dữ liệu căn cước của học sinh bị sai lệch, chưa hợp lệ hoặc cần "xác thực gấp".

Để tạo lòng tin tuyệt đối, nhóm lừa đảo không ngần ngại sử dụng hình ảnh, mặc trang phục giống lực lượng công an để gọi video, hay dùng công nghệ giả mạo cả số điện thoại cơ quan nhà nước nhằm đánh lừa nạn nhân.

Khi nạn nhân "sập bẫy" bởi tâm lý lo lắng cho việc học tập và giấy tờ của con, các đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập vào đường dẫn (link) lạ, cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP. Chỉ cần nạn nhân thao tác theo, các đối tượng sẽ bí mật chiếm quyền điều khiển điện thoại, thu thập toàn bộ thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học, mã OTP và nhanh chóng rút tiền sạch sẽ khỏi tài khoản ngân hàng.

Theo PC02, dù đây không phải là thủ đoạn mới, nhưng với kịch bản ngày càng tinh vi và sự thiếu cảnh giác, không ít người đã trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Hiểm họa từ nạn mua bán dữ liệu cá nhân

Theo PC02, nạn lộ lọt thông tin đang trở thành nguồn nguyên liệu nguy hiểm tiếp tay cho tội phạm mạng. Tình trạng mua bán, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp.

Theo số liệu của Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị chuyên trách đã phát hiện khoảng 2 triệu cảnh báo tấn công mạng. Các tệp dữ liệu bị mua bán trôi nổi chứa hàng triệu thông tin nhạy cảm từ họ tên, số điện thoại đến dữ liệu tài chính có giá trị cao.

Đặc biệt, trong năm 2025, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 40 vụ mua bán dữ liệu cá nhân, liên quan đến khoảng 160 triệu bản ghi. NCA ước tính tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến liên quan đến khai thác dữ liệu cá nhân tại Việt Nam trong năm nay đã vượt mức 6.000 tỉ đồng.

Chính những kho dữ liệu bị đánh cắp này đã trở thành "vũ khí" để các nhóm tội phạm xây dựng những kịch bản lừa đảo nhắm vào từng cá nhân để chiếm đoạt tài sản.

Định danh tài khoản cho trẻ em phải làm ở cơ quan công an

Nhằm bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước các chiêu trò tinh vi nói trên, PC02 Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý:

1. Không làm thủ tục định danh điện tử cho trẻ qua điện thoại: Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi bắt buộc phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an để xác thực thông tin theo đúng quy định pháp luật.

2. Tuyệt đối không truy cập link lạ: Không bấm vào các đường dẫn không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng do người lạ gửi qua tin nhắn, Zalo, mạng xã hội và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP.

3. Không chuyển tiền theo yêu cầu: Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, không nộp khoản phí nào qua điện thoại.

4. Chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thống: Không tải các ứng dụng dịch vụ công từ các đường link bên ngoài, chỉ cài đặt ứng dụng từ App Store (đối với hệ điều hành iOS) hoặc Google Play (đối với hệ điều hành Android).

5. Bình tĩnh kiểm chứng: Khi nhận được các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ kịp thời.