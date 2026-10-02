'Ông trùm' mua 1,1 tỉ dữ liệu cá nhân, lừa đảo hơn 5.400 người già yếu

Viện KSND tối cao truy tố Đạo (34 tuổi, trú tại TP.HCM) về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Vụ án còn có 180 bị can khác. Trong đó, Trần Tấn Tài (30 tuổi, trú tại TP.HCM) bị truy tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Bị can Trần Quang Đạo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Đạo cùng đồng phạm lập 4 công ty kinh doanh mua bán thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, nhờ người thân hoặc bạn bè đứng tên đại diện.

Tiếp đó, Đạo đặt mua của Tài 1,1 tỉ dữ liệu (data) thông tin cá nhân, chủ yếu là người già yếu hoặc người từng sử dụng sản phẩm bồi bổ sức khoẻ, với giá 2,1 tỉ đồng.

Có được dữ liệu, Đạo chỉ đạo nhân viên phòng kinh doanh gọi điện thoại cho khách hàng. Các đối tượng giả danh là nhân viên bệnh viện, thông báo tặng thưởng 10 tháng sử dụng miễn phí nước yến sào, mỗi tháng 1 hộp, mỗi hộp có 6 lon.

Khách hàng muốn nhận thưởng phải trả 279.000 đồng là tiền phí vận chuyển cho lần đầu tiên, các lần sau không cần trả nữa.

Nếu khách hàng đồng ý, các đối tượng sẽ gửi một hộp yến sào trị giá 79.000 đồng tới địa chỉ mà họ đã cung cấp, kèm theo dịch vụ thu hộ tiền.

Ngay sau khi khách nhận quà tặng, nhân viên của Đạo tiếp tục giả danh, gọi điện thông báo họ đủ điều kiện tham gia giải thưởng lớn hơn, gồm ghế massage, tủ lạnh, ti vi, máy giặt..., giá trị từ 10 - 100 triệu đồng.

Lần này, khách hàng muốn quay thưởng thì phải bổ sung thông tin cá nhân và nộp phí làm hồ sơ từ 730.000 - 990.000 đồng, hoặc từ 1 - 3 triệu đồng.

Các đối tượng cam kết khi nhận được quà trúng thưởng, công ty sẽ hoàn trả 100% phí làm hồ sơ nếu khách hàng chưa sử dụng quà tặng, hoàn trả 80% nếu đã sử dụng sản phẩm.

Khách hàng nào đồng ý, "nhân viên kinh doanh" sẽ lên đơn hàng, kho đóng gói giao cho Viettel Post, chuyển cho bị hại kèm theo dịch vụ thu hộ tiền.

Khách nộp tiền xong mãi chẳng thấy quà tặng đâu. Đường dây lừa đảo lại đưa ra nhiều lý do, tiếp tục câu kéo đóng thêm tiền, cho đến khi khách hàng mệt mỏi tự dừng lại, hoặc không thể liên lạc với nhân viên được nữa.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3.2025 - 6.2025, Đạo cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 39,6 tỉ đồng của hơn 5.400 bị hại thông qua hơn 11.000 đơn hàng.

Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ 3.454 bị hại, còn lại hơn 1.900 người hiện thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả.