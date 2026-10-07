Hơn 1,9 triệu lượt khách hàng dừng giao dịch 6.300 tỉ đồng sau cảnh báo lừa đảo

Thông tin được ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước, cho biết tại họp báo quý 3/2026.

Theo ông Quang, các hành vi lừa đảo nhằm vào khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản ngày càng phức tạp. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng trong hoạt động thanh toán.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo quý 3 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước ẢNH: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Một trong những giải pháp là chia sẻ thông tin về trạng thái tài khoản thanh toán, ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến gian lận, lừa đảo. Dịch vụ này hiện được triển khai tại 21 đơn vị, gồm 16 ngân hàng và 5 tổ chức trung gian thanh toán.

Từ khi triển khai đến ngày 28.9, hơn 5,6 triệu lượt khách hàng đã nhận được cảnh báo. Sau cảnh báo, hơn 1,9 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch, với tổng giá trị giao dịch hơn 6.300 tỉ đồng.

5 lưu ý để tránh mất tiền vì lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại có khả năng phát hiện thiết bị bị can thiệp hoặc cài phần mềm độc hại để chủ động dừng các giao dịch đáng ngờ. Các tổ chức tín dụng phải tăng cường xác thực tại những khâu có rủi ro cao như mở tài khoản, thay đổi thiết bị, đồng thời giám sát giao dịch bất thường và áp dụng xác thực sinh trắc học.

Theo ông Quang, sự phát triển của công nghệ AI, deepfake khiến việc giả mạo giọng nói, khuôn mặt ngày càng tinh vi, người dùng khó phân biệt người đang liên hệ với mình là thật hay giả. Ngân hàng Nhà nước đưa ra 5 khuyến cáo khi thực hiện giao dịch:

Thứ nhất, không vội chuyển tiền khi nhận yêu cầu qua tin nhắn, cuộc gọi, đặc biệt khi đối phương liên tục thúc giục, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giữ bí mật. Nếu ứng dụng ngân hàng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, cần tăng cường xác minh hoặc dừng giao dịch.

Thứ hai, phải kiểm chứng bằng một kênh độc lập khi được yêu cầu chuyển tiền. Với người thân, có thể gọi lại qua số điện thoại khác hoặc xác minh qua người khác; trường hợp người gọi tự xưng là ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước, cần liên hệ kênh chính thức để kiểm tra.

Thứ ba, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Theo ông Quang, ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin này qua điện thoại.

Thứ tư, không bấm vào đường link lạ, không quét mã QR để cấp quyền cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống; chỉ cài ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức và sử dụng ứng dụng chính thức của ngân hàng.

Thứ năm, báo ngay cho ngân hàng và cơ quan công an nếu nghi ngờ đã bị dẫn dụ chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin để kịp thời khóa tài khoản, dừng dịch vụ và xử lý. Không chờ đến khi xác định chắc chắn bị lừa mới trình báo.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, tính đến hết ngày 2.10, ngành ngân hàng đã có hơn 175,2 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 2,94 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Theo ông Hà, việc đối chiếu này góp phần phòng ngừa các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.