Giả danh thầy chùa đi bán nhang và xem bói thu tiền

Ngày 28.8, tin từ Công an xã Thuận Thới (H.Trà Ôn, Vĩnh Long), đơn vị đã lập biên bản, cho ký cam kết đối với Nguyễn Trần Minh Triết (38 tuổi, ngụ xã Tân Trung, TX.Gò Công, Tiền Giang) không được mặc đồ tu sĩ để giả danh thầy chùa đi bán nhang, xem bói, truyền bá mê tín dị đoan nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, ngày 19.8, tổ tuần tra thuộc Công an xã Thuận Thới (H.Trà Ôn, Vĩnh Long) phát hiện người đàn ông mặc đồ màu vàng, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và chở theo 2 túi ni lông màu đen nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người này cho biết đang đi bán nhang cho một chùa đóng trên địa bàn H.Gò Công, Tiền Giang. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra mời về trụ sở Công an xã Thuận Thới làm rõ.

Bước đầu, người này khai nhận tên là Nguyễn Trần Minh Triết. Kiểm tra các túi ni lông, công an phát hiện có 65 bó nhang, 2 quyển sổ ghi cầu an (có ghi tên của nhiều người ở các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long), 45 "lá bùa" bình an, một quyển sổ xem phong thủy...

Triết thừa nhận quần áo giống thầy chùa do Triết tự mua chứ bản thân không phải thầy chùa. Số nhang trên do Triết mua về, sau đó chia nhỏ rồi bán với giá 20.000 đồng/bó và cúng cầu bình an cho người có nhu cầu. Tiền thu được, Triết dùng tiêu xài cá nhân.

Triết còn thừa nhận thời điểm bị phát hiện, anh ta đang di chuyển từ tỉnh An Giang về hướng H.Cầu Kè, Trà Vinh để tiếp tục bán nhang và thực hiện hành vi mê tín dị đoan thì bị công an phát hiện.