Giá đất mới ở Hà Nội cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2

Chiều 26.11, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Từ năm 2026, Hà Nội sẽ áp dụng bảng giá đất mới ẢNH: ĐT

Theo đó, giá đất mới tại Hà Nội cao nhất lên tới hơn 700 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 (mặt đường) tại các tuyến phố ở khu vực trung tâm Q.Hoàn Kiếm cũ.

Cụ thể, giá đất tại Hà Nội sẽ được chia thành 17 khu vực thay vì theo ranh giới quận, huyện như trước.

Khu vực 1 gồm các phường trong Vành đai 1 có giá đất cao nhất, bao gồm: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam và Hai Bà Trưng.

Giá đất ở cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 (mặt đường) tại các tuyến phố như: Bà Triệu (đoạn Hàng Khay - Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông - Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông - Lê Duẩn). Mức này tăng khoảng 2% so với bảng giá giá đất cũ.

Giá thấp nhất ở vị trí 1 trong khu vực được ghi nhận tại phố Đồng Cổ là hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm đạt hơn 255 triệu đồng/m2, tăng 2% so với hiện nay.

Mức tăng 2% được áp dụng chung cho các khu vực khác, gồm: khu vực 2 (các phường trong Vành đai 2); khu vực 3 (các phường từ Vành đai 2 đến Vành đai 3); khu vực 4 và 5 (các phường ngoài Vành đai 3, bên hữu sông Hồng, trừ các phường Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện); khu vực 6 (phường trong ranh giới sông Hồng - sông Đuống - Vành đai 3).

Theo bảng giá đất mới được thông qua, giá đất ở tại các xã ngoại thành có mức tăng mạnh. Trong đó khu vực 9 (gồm các xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có mức tăng cao nhất, khoảng 26%. Giá đất cao nhất trong khu vực 9 là 64,7 triệu đồng/m2, áp dụng cho vị trí 1 trên quốc lộ 32 (đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba vào khu đô thị Kim Chung - Di Trạch).

Theo quy định, bảng giá đất điều chỉnh sẽ được sử dụng làm căn cứ tính tiền bồi thường, xác định giá đất tái định cư, tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và điều chỉnh các khoản phí, lệ phí liên quan.

Đối với người dân, nếu giao dịch bất động sản có giá thấp hơn bảng giá được công bố, cơ quan quản lý có thể xem xét tính hợp pháp của giao dịch. Dù hợp pháp, các khoản thuế và phí vẫn được tính theo mức giá tối thiểu trong bảng giá đất mới.