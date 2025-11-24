Bảng giá đất mới Hà Nội có nơi tăng hơn 20% vì 'phải tiệm cận thị trường'

Ngày 24.11, tại hội nghị thông tin về kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 (kỳ họp thứ 28), Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hà Nội Hồ Vân Nga đã trả lời băn khoăn của dư luận trước việc xây dựng bảng giá đất mới có một số khu vực tăng hơn 20% so với giá hiện hành.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hà Nội Hồ Vân Nga thông tin tại hội nghị ẢNH: KHẮC HIẾU

Trả lời nội dung này, bà Nga cho biết, trên cơ sở báo cáo của UBND TP.Hà Nội trình sang, Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá việc xây dựng bảng giá đất mới đã được cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy định hiện hành, gồm: thuê đơn vị tư vấn; có xem xét lựa chọn các phương pháp định giá theo đúng quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực đất đai…

Theo nội dung bảng giá mới, mức giá đất trên địa bàn thành phố sẽ chia theo 17 khu vực, chia làm 3 loại đất chính, gồm: đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất nông nghiệp.

"Chúng tôi thấy với việc chia 17 khu vực như vậy thì có những khu vực, kể cả 3 loại đất hầu như không tăng so với giá hiện hành. Chỉ rất ít khu vực đất ở tăng hơn 20%, còn phần lớn chỉ tăng 2 - 3%. Đối với đất thương mại dịch vụ thì chủ yếu tăng 7 - 8%, còn đất nông nghiệp thì cơ bản giữ nguyên mức giá hiện hành", bà Nga nói.

Bà Nga lý giải, việc xây dựng giá đất tăng nhiều nhất ở một số vị trí, một số tuyến đường là do trước đây khu vực này ở nằm trên đường nhỏ. Bây giờ, đường nhỏ được đầu tư thành đường lớn nên có giá trị hơn.

Cạnh đó, đơn vị tư vấn còn xác định giá mới trên cơ sở các giao dịch được thu thập từ văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng công chứng. Do đó, phần tăng giá đất ở một số khu vực là bắt buộc vì phải tiệm cận với mức giá thị trường theo đúng quy định của luật Đất đai.

"Chiều 24.11, Ban Kinh tế - Ngân sách mới thẩm tra chính thức nội dung này. Chúng tôi sẽ có tiếp thu và đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục giải trình thêm về ý kiến của người dân, ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội để nội dung khi được trình ra HĐND thành phố đảm bảo đúng quy định, nhưng cũng không gây ra tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống nhân dân trên địa bàn", bà Nga nói.

Dự thảo bảng giá đất mới dự kiến sẽ được HĐND TP.Hà Nội thông qua trong kỳ họp thường lệ cuối năm và chính thức áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Trong dự thảo, bảng giá đất mới được đề xuất chia thành 17 khu vực, trong đó khu vực 1, giá đất ở có mức cao nhất là hơn 700 triệu đồng/m2 (tăng thêm khoảng 2% so với giá đất cũ) áp dụng cho thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại 8 tuyến đường phố, gồm: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn).

Đặc biệt, giá đất ở được đề xuất áp dụng trong năm 2026 có sự tăng mạnh tại các xã ngoại thành Hà Nội. Trong đó, khu vực 9 (gồm 7 xã: Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có nơi được đề xuất tăng cao nhất với 26%.

Mức giá mới cao nhất trong nhóm này là tại QL32 đoạn từ giáp P.Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch với giá 64,7 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 khoảng 30,4 triệu đồng/m2, trong khi theo bảng giá hiện tại là 26,8 triệu đồng/m2…