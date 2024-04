Giá dầu tăng 136 - 295 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 15 đồng/lít

Chiều 4.4, liên bộ Công thương - Tài chính công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng RON 95 giảm 15 đồng/lít nhưng vẫn ở mức 24.801 đồng/lít, cao nhất trên thị trường PHAN HẬU

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28.3 - 3.4) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô của OPEC+, căng thẳng tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu gia tăng, tiếp diễn các hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng chung là tăng.

Trong kỳ điều này, liên bộ Công thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg; không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa; không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ cùng ngày, đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 23.916 đồng/lít, tăng 291 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.801 đồng/lít, giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 20.988 đồng/lít, tăng 295 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.015 đồng/lít, tăng 136 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.296 đồng/kg, tăng 151 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.