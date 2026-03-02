Chiết khấu bán lẻ đồng loạt về 0 đồng

Chiều 2.3, phản ánh đến Báo Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho hay, chiết khấu bán lẻ xăng dầu từ thương nhân đầu mối lao dốc về 0 đồng/lít, bất chấp việc nhập khẩu dự trữ nguồn hàng của đầu mối được thực hiện trước khi chiến sự tại Trung Đông diễn ra.

Cụ thể, từ 14 giờ 30 chiều nay 2.3, Công ty CP An Phát Petro thông báo chiết khấu bán lẻ xăng dầu, lấy hàng tại kho của doanh nghiệp ở Nghi Sơn (Thanh Hóa) tại thị trường vùng 1 về 0 đồng/lít, áp dụng đồng loạt cho các mặt hàng xăng và dầu. Nếu bán theo lô tất cả các kho duyệt riêng và có chiết khấu.

Tương tự, các Công ty MB Petro thông báo chiết khấu từ 15 giờ 30 chiều 2.3 áp dụng lấy hàng tại các kho Đình Vũ, Việt Trì cũng 0 đồng/lít đồng loạt. Khách hàng mua lô thì liên hệ trực tiếp với công ty và chờ xác nhận.

Công ty Phú Hưng thông báo mức chiếc khấu được áp dụng từ ngày mai (3.3), lấy hàng tại các kho Đình Vũ, Hải Linh (Hải Phòng và Bắc Ninh) cũng 0 đồng/lít.

Một trong những tin nhắn thông báo chiết khấu do doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cung cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Riêng Chi nhánh Công ty CP Dầu khí Mê Kông tại An Giang thông báo chiết khấu áp dụng từ 8 giờ sáng ngày 2.3 là 310 - 400 đồng/lít. Thậm chí, có doanh nghiệp thông báo tạm ngưng nhận đơn hàng mới, công ty bán theo tiến độ bình quân ngày, khách hàng còn hàng gửi thì công ty tạm ngưng bán.

Một số kho khu vực phía Nam của PVOil tại Vũng Tàu, Nhà Bè, Vũng Rô cũng đồng loạt thông báo chiết khấu 0 đồng/lít với các mặt hàng xăng và dầu DO.

Giá dầu tăng phi mã, chiết khấu bán lẻ trong nước lao về 0 đồng/lít

"Ôm" hàng chờ điều chỉnh giá?

Trao đổi với Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, việc giảm mạnh mức chiếc khấu khiến họ lỗ vì mua không có lãi, lại phải chi tiền vận chuyển, chưa kể chi phí quản lý, bán hàng...).

"Nay giá thế giới tăng, các đầu mối đang ghim hàng, chờ kỳ điều hành tới giá tăng mạnh thì lợi nhuận họ thu về sẽ nhiều hơn. Việc ngưng cấp/bán hàng rõ ràng đi ngược với chỉ đạo của Bộ Công thương trong mấy ngày vừa qua", ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Hải Âu Phát nhận xét.

Giá tăng trong nước tuần này được dự báo tăng khoảng 1.000 đồng/lít ẢNH: NG.NGA

Ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH Bội Ngọc cũng cho rằng đây là "bổn cũ soạn lại" của các doanh nghiệp đầu mối. Vì Mỹ và Israel vừa tấn công Iran, ngay lập tức chiết khấu xuống 0 đồng hoặc gần mức đó. Điều này cho thấy không phải thiếu nguồn cung thật sự mà là doanh nghiệp đầu mối đang tăng giá bán buôn theo giá tương lai của sự biến động.

"Điều bất hợp lý nằm ở chỗ rủi ro biến động giá dường như được chuyển toàn bộ xuống khâu bán lẻ, trong khi quyền quyết định nguồn cung và chiết khấu lại nằm ở doanh nghiệp đầu mối. Biến động giá là chuyện thị trường nhưng sự bất cân xứng trong phân chia lợi ích mới là vấn đề cần được điều chỉnh. Biến động giá không đồng nghĩa với thiếu hàng, vì Việt Nam có cơ chế dự trữ và điều hành tương đối linh hoạt. Theo tôi, việc ép doanh nghiệp bán lẻ như thế này đã lặp đi lặp lại nhiều năm nay. Để thị trường xăng dầu ổn định, phát triển bền vững, nghị định mới bắt buộc phải làm rõ trách nhiệm đảm bảo nguồn cung và cơ chế chiết khấu minh bạch", ông Giang Chấn Tây nêu quan điểm.