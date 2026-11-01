Giá điện giảm 2%, thuế xăng dầu 0% sẽ 'hạ nhiệt' bão giá cuối năm

Giảm giá điện đi vào lịch sử

Chia sẻ với báo chí ngày 1.11, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng quyết định giảm giá điện 2% của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là "một sự kiện ấn tượng, mấy chục năm rồi chưa từng có chuyện này".

Giá điện là thành trì cuối cùng của nền kinh tế bao cấp, chỉ có lên không có xuống nhưng bây giờ đã bị dỡ bỏ. Giá điện phải theo cơ chế thị trường, có lên có xuống và có sự linh hoạt.

TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, giá điện giảm, cùng với thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu 0% sẽ góp phần giảm áp lực tăng giá, kiềm chế lạm phát cuối năm ẢNH: PHAN HẬU

Bên cạnh đó, động thái giảm giá điện phản ánh trách nhiệm xã hội của EVN. Trước đây khi lỗ, EVN xin tăng giá điện để bù nhưng bây giờ đã kết thúc giai đoạn lỗ thì phải giảm giá, đây là trách nhiệm chứ không theo quán tính chỉ có tăng giá như trước đây.

"Quyết định giảm giá điện không chỉ mang lại hiệu ứng tích cực trước mắt về mặt an sinh xã hội, giảm chi phí cho các doanh nghiệp mà còn đặt nền móng cho tư duy điều hành giá điện phải linh hoạt hơn trong tương lai", ông Phong nói.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nhấn mạnh giảm giá điện trong thời điểm hiện nay để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nếu tính tác động của 2% giảm giá điện đến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vòng trực tiếp giảm khoảng 0,0662%, còn vòng thứ hai thì gấp đôi, khoảng 0,1324%.

Đặc biệt, đối với các ngành sản xuất tiêu thụ nhiều điện như: thép, than, xi măng, dệt may, việc giảm giá điện tạo điều kiện để giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm. Theo tính toán, giá thành sản phẩm của ngành thép giảm khoảng 0,12%; ngành xi măng giảm khoảng 0,3%; ngành dệt may giảm khoảng 0,2%.

"Giá điện giảm là tác động rất tích cực đối với các ngành sản xuất, tạo điều kiện giảm được chi phí giá thành đầu vào, từ đó có cơ hội để giảm giá bán ra thị trường", ông Thỏa nói.

Giá điện, giá xăng dầu giảm giúp kiểm soát lạm phát

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long phân tích, 9 tháng đầu năm nay CPI tăng 4,52% (cao hơn chỉ tiêu của Quốc hội là 4,5%). Trong bối cảnh dư địa của chính sách kiểm soát lạm phát rất hạn hẹp, chỉ có 2 tháng cuối năm, nếu không kiểm soát được giá năng lượng thì sẽ tạo áp lực lớn đến lạm phát và khó có khả năng thực hiện được chỉ tiêu của Quốc hội.

Trước áp lực đó, một trong những yếu tố quan trọng có thể kiểm soát là giá năng lượng. Giá năng lượng bao gồm: giá điện và giá xăng dầu và đặt ra yêu cầu phải giảm giá các mặt hàng này.

"Giá xăng dầu, giá điện là những mặt hàng quan trọng đối với đời sống, sản xuất và tiêu dùng khi giảm giá thì sức mua sẽ tăng lên, giúp tăng trưởng ổn định, kinh tế vĩ mô được ổn định ", ông Long nói.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa nhìn nhận, cùng với giảm giá điện, Chính phủ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu về 0% giúp giảm từ 1.500 đến 1.700 đồng/lít xăng, dầu sẽ tác động tích cực để kiểm soát lạm phát cuối năm, phấn đấu giữ chỉ số giá tiêu dùng dao động trong khoảng từ 4,5 - 5%.

Theo quyết định của Bộ Công thương, giá bán lẻ xăng dầu mới nhất hôm nay 1.11 đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 24.223 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 24.159 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Cũng từ hôm nay 1.11, EVN chính thức áp dụng giá điện bán lẻ bình quân mới nhất là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).