Chia sẻ thông tin tại cuộc họp đánh giá tác động giảm giá điện bán lẻ bình quân và áp dụng biểu giá điện 5 bậc từ ngày 1.11, ông Nguyễn Đình Phước, Phó tổng giám đốc EVN cho rằng, đây "tác động kép" ảnh hưởng đến hoạt động tập đoàn nhưng cũng là sự đồng hành, chia sẻ giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Giá điện giờ cao điểm không áp dụng với hộ sinh hoạt

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó tổng giám đốc EVN thông tin tác động giảm giá điện đến hoạt động của tập đoàn ẢNH: EVN

Ông Nguyễn Đình Phước cho biết, theo tính toán của EVN, doanh thu hàng tháng giảm khoảng 1.531 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, đây chính là số tiền mà các hộ tiêu thụ mua điện trên cả nước được giảm trực tiếp vào chi phí năng lượng hàng tháng.

Cũng theo ông Phước giá điện bán lẻ bình quân giảm và biểu giá điện 5 bậc là bước cải tiến nhằm gia tăng tính an sinh xã hội. Cụ thể, biểu giá mới kết hợp cùng chính sách giảm giá điện, có đến 94% số hộ sử dụng điện sinh hoạt có tiền điện giảm so với trước đây.

Khi áp dụng mức giảm mới từ ngày 1.11, tất cả các hộ gia đình có mức tiêu thụ dưới 900 kWh/tháng được hưởng lợi (chiếm tỷ lệ 98,23% tổng số hộ); chỉ có khoảng 6% số hộ sử dụng điện sinh hoạt bị tăng tiền điện.

Chỉ có nhóm bị tăng chi phí là các hộ sử dụng điện ở mức cao từ 900 kWh/tháng trở lên, chiếm tỷ lệ khoảng 1,77%. Cơ cấu này hướng đến việc khuyến khích tiết kiệm điện đối với các nhóm có năng lực chi trả cao.

Bên cạnh đó, cơ cấu biểu giá điện mới đã gộp các cấp điện áp từ nhiều mức phức tạp trước đây xuống còn 3 cấp chính gồm: cao áp, trung áp và hạ áp nhằm đơn giản hóa việc quản lý và tính toán.

Trong đó, giá điện theo khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm mới cũng bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên quy định này chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng mua điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ không áp dụng đối với các hộ tiêu thụ sinh hoạt.

Giá điện giảm, EVN lo thiếu vốn đầu tư

Đánh giá tác động tài chính dài hạn đối với EVN từ nay đến năm 2027 trong bối cảnh giá nhiên liệu đầu vào biến động, ông Nguyễn Hữu Phước, cho biết việc sụt giảm doanh thu hơn 1.531 tỉ đồng/tháng sẽ là áp lực không nhỏ đối với kế hoạch tài chính của tập đoàn.

EVN tính toán doanh thu sụt giảm trong các nhóm khách hàng khi áp dụng giá điện mới ẢNH: EVN

Nhưng đây cũng là khoản chi phí được giảm tương ứng cho các nhóm khách hàng sử dụng điện. EVN vẫn phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026.

Đại diện lãnh đạo EVN khẳng định, nhu cầu vốn đầu tư của tập đoàn và các đơn vị thành viên từ nay đến năm 2030 rất lớn, khó khăn lớn nhất hiện nay là huy động vốn để triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện, đặc biệt là các dự án điện nguồn và lưới điện truyền tải.

Để tháo gỡ, EVN đang tích cực làm việc với các ngân hàng trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài nhằm thu xếp nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, EVN đang chịu áp lực từ diễn biến thời tiết, trong đó hiện tượng El Nino được dự báo diễn biến phức tạp trong thời gian tới, cùng xu hướng giá nhiên liệu tăng cao.

EVN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và Bộ Công thương để tính toán, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý khi cần thiết. Còn về khoản chênh lệch tỷ giá, EVN đã báo cáo Bộ Công thương và sẽ tiếp tục căn cứ tình hình tài chính để đề xuất bộ xem xét phương án xử lý khoản chênh lệch này.