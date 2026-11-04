EVN thông tin về thay đổi trong biểu giá điện mới

Ngày 4.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin về tác động giá điện mới đến các nhóm khách hàng tiêu thụ điện.

Giá điện từ ngày 1.11.2026 có nhiều thay đổi khi áp dụng tính giá theo 5 bậc ẢNH: Đ.N.T

Theo đại diện EVN cho biết, việc điều chỉnh giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 1305 ngày 30.10 của EVN và Quyết định số 2892 ngày 31.10.2026 của Bộ Công thương.

Theo đó, Quyết định số 1305 của EVN với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh về 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), áp dụng từ ngày 1.11.2026.

Trong khi đó, Quyết định số 2892 của Bộ Công thương quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Mức giá trong phụ lục ban hành kèm theo quyết định chưa bao gồm VAT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.11.2026.

Cũng theo đại diện EVN, bên cạnh việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, biểu giá điện lần này có một số thay đổi, bổ sung đáng chú ý.

Thứ nhất, bổ sung cấp điện áp từ 220 kV trở lên trong biểu giá điện theo thời gian sử dụng. Cụ thể, giá điện giờ bình thường là 1.771 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.101 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.110 đồng/kWh.

Những thay đổi trong biểu giá điện mới áp dụng từ ngày 1.11.2026 ẢNH: EVN

Đối với cấp điện áp trên 1 kV đến 35 kV, giá điện giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.116 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.348 đồng/kWh. Thứ hai, bổ sung giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch.

Với cấp điện áp trung áp trên 1 kV, giá điện giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.348 đồng/kWh. Đối với cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện giờ bình thường là 1.966 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.274 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.586 đồng/kWh.

Đáng chú ý, biểu giá điện lần này cũng bổ sung giá bán lẻ điện cho hoạt động sạc xe điện. Cụ thể, đối với cấp điện áp trung áp trên 1 kV, giá điện giờ bình thường là 2.949 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.534 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.758 đồng/kWh.

Với cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện giờ bình thường là 2.700 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.620 đồng/kWh và giờ cao điểm 4.212 đồng/kWh.

EVN tính toán mức giảm tiền điện của khách hàng sinh hoạt ẢNH: EVN

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết, khi điều chỉnh cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, kết hợp với việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ tháng 11 sẽ tác động khác nhau đến tiền điện của các nhóm hộ tiêu thụ.

Ngoài ra, đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, EVN tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ tiền điện theo Quyết định 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, mức hỗ trợ hằng tháng tương đương tiền điện của 30 kWh tiêu thụ, được tính theo giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.

Cũng theo tính toán của EVN, khi áp dụng biểu giá điện mới, hộ sinh hoạt giảm thấp thấp là 1.100 đồng/tháng so với giá hiện hành, hộ giảm nhiều nhất là 77.900 đồng. Trong khi đó, nhóm hộ sử dụng từ 1.000 - 2.000 kWh/tháng sẽ bị tăng tiền điện từ 37.300 - 421.000 đồng.