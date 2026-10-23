Gia đình 4 người Jrai lưu lạc ở Thái Lan được hồi hương

Ngày 23.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ gia đình anh Ksor Tuich (33 tuổi, ở làng Plei Lok, xã Chư A Thai, Gia Lai) hồi hương sau nhiều tháng bị giam giữ hoặc mắc kẹt tại Thái Lan do nhập cảnh trái phép.

Trước đó, tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống giàu sang ở nước ngoài, gia đình anh Tuich bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép sang Thái Lan với hy vọng đổi đời. Để có kinh phí cho chuyến đi, gia đình phải bán nhiều tài sản có giá trị.

Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không như mong đợi. Do không biết tiếng Thái, các thành viên chỉ có thể làm những công việc lao động giản đơn với thu nhập thấp, cuộc sống chật vật và thiếu thốn.

Do cư trú bất hợp pháp, anh Tuich và cha là ông Nay Glip bị chính quyền Thái Lan bắt giữ, đưa vào trại giam của Cục Di trú Thái Lan (IDC), nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, mẹ và em gái anh Tuich dù không bị bắt giữ vẫn sống trong tâm trạng lo sợ, luôn thấp thỏm trước nguy cơ bị bắt, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Anh Ksor Tuich (giữa) cùng 3 thành viên trong gia đình được hỗ trợ hồi hương sau khi nhập cảnh trái phép vào Thái Lan ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Trước hoàn cảnh này, Công an xã Chư A Thai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vận động, hỗ trợ thủ tục để đưa các thành viên gia đình về nước.

Ngày 29.5, mẹ và em gái anh Tuich được hỗ trợ hồi hương. Đến ngày 12.8, ông Nay Glip được đón từ trại giam IDC trở về địa phương. Ngày 21.10, anh Ksor Tuich trở về quê nhà, hoàn tất hành trình hồi hương của cả gia đình sau gần một năm lưu lạc.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua, các đối tượng xấu thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, để tung tin sai sự thật, hứa hẹn việc làm lương cao, cuộc sống sung túc ở nước ngoài nhằm lôi kéo, tổ chức xuất cảnh trái phép.

Nhiều người sau khi vượt biên đã bị bắt giữ, trục xuất, bị bóc lột sức lao động, mất tài sản, gây ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin theo những lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép. Khi có nhu cầu lao động, học tập hoặc sinh sống ở nước ngoài, người dân cần tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại, thực hiện thủ tục thông qua các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Người dân cũng cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi tuyên truyền, lôi kéo hoặc tổ chức vượt biên trái phép.