Gia đình giàu nhất Anh lãnh án tù ở Thụy Sĩ

Tỉ phú Hinduja và người vợ Kamal mỗi người lãnh án 4 năm và 6 tháng tù giam, trong khi con trai Ajay và con dâu Namrata bị tuyên 4 năm tù giam.

Ông Ajay Hinduja và vợ Namrata ra hầu tòa ở Geneva hôm 10.6

Trước tòa, phía công tố trình chứng cứ cho thấy 4 bị cáo có hành vi buôn người, cụ thể là đưa người giúp việc hầu hết mù chữ từ Ấn Độ đến dinh thự ở Geneva (Thụy Sĩ), tịch thu hộ chiếu của họ và buộc phải làm việc 16 giờ/ngày mà không trả tiền ngoài giờ.

Những người giúp việc chỉ được trả từ 6,3 - 11,4 triệu đồng/tháng, tức mức lương thấp hơn 90% so với thu nhập lẽ ra phải được hưởng ở Thụy Sĩ. Tiền công được trả bằng đồng rupee bằng cách chuyển thẳng vào tài khoản ở Ấn Độ. Với khối tài sản ước tính 47 tỉ USD, gia tộc Hinduja đứng đầu danh sách người giàu ở Anh do tờ The Sunday Times tổng hợp.