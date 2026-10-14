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    Gia đình nạn nhân bị hổ vồ lên tiếng sau bài đăng của ông Trump

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Gia đình của một nam thanh niên bị hổ vồ thiệt mạng tại Anh vừa lên tiếng kêu gọi ngừng lan truyền đoạn video về vụ tấn công, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ lại video.

    Reuters ngày 14.10 dẫn thông điệp từ gia đình nạn nhân kêu gọi dừng phát tán đoạn video quay lại cảnh anh William Chapman (23 tuổi) đã thiệt mạng khi nhảy vào chuồng hổ ở công viên hoang dã Yorkshire (Anh) và bị hổ vồ chết hôm 10.10.

    "Việc phát tán những nội dung vô cùng phản cảm đang gây ra nỗi đau tột cùng cho chúng tôi trong thời điểm đặc biệt dễ tổn thương này. Chúng tôi cầu xin mọi người hãy dừng hành động này lại", theo tuyên bố từ gia đình nạn nhân.

    Gia đình nạn nhân bị hổ vồ lên tiếng sau bài đăng của ông Trump - Ảnh 1.

    Biển báo lối vào công viên hoang dã Yorkshire tại Anh

    ẢNH: AP

    Vào ngày 13.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ đoạn video gốc ghi lại vụ tấn công chết người này lên mạng xã hội Truth Social kèm dòng trạng thái: "Đừng bao giờ đùa giỡn với thiên nhiên!”. Ngoài ra, video cũng dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để ghép cảnh ông Trump mặc vest, quật ngã con hổ trước khi cả hai ôm lấy nhau. Hành động này đã nhận về những phản ứng trái chiều.

    Người nhà cho biết Chapman là một thanh niên thông minh, ấm áp và hòa đồng nhưng đã phải chống chọi với căn bệnh tâm thần nghiêm trọng trong nhiều năm qua và phải dùng thuốc đặc trị. Cơ quan khám nghiệm tử thi sẽ điều tra xem tiền sử bệnh lý có tác động đến hành vi của nạn nhân hay không.

    Ban quản lý công viên cho biết con hổ gây ra vụ việc là một cá thể hổ Amur (hổ Siberia) nặng gần 200 kg tên Altai. Con vật này thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng và sẽ không bị tiêm thuốc trợ tử. Hiện cơ quan chức năng địa phương đã mở cuộc điều tra về an toàn, trong khi công viên hoang dã Yorkshire vẫn tiếp tục đóng cửa.

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