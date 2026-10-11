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    Người đàn ông tử vong sau khi nhảy vào chuồng hổ trong công viên

    Phi Yến
    Phi Yến
    Một người đàn ông đã tử vong do bị trọng thương sau khi xâm nhập trái phép khu vực nuôi hổ (cọp) tại một công viên động vật hoang dã ở Anh, theo thông báo của cảnh sát South Yorkshire.
    Người đàn ông tử vong sau khi nhảy vào chuồng hổ trong công viên- Ảnh 1.

    Một con cọp Siberia tại Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire gần Doncaster (Anh) hồi năm 2021

    ảnh: ap

    AFP hôm nay 11.10 dẫn thông báo của lực lượng cảnh sát South Yorkshire thuộc miền bắc nước Anh cho biết vào 13 giờ 35 hôm 10.10, họ nhận được tin báo một người đàn ông đã xâm nhập chuồng cọp tại Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire.

    Các đội ứng cứu khẩn cấp đã có mặt, nhưng không may là dù với sự trợ giúp tốt nhất của đội ngũ nhân viên y tế, người đàn ông bị thương quá nặng sau khi đối đầu một con cọp và tử vong tại chỗ.

    Phía cảnh sát nói thêm con cọp không bị thương trong vụ va chạm. Gia đình của người đàn ông đã được thông báo về vụ việc.

    Công viên đã được sơ tán sau khi xảy ra sự cố. Con cọp vẫn ở trong khu nuôi nhốt theo sau vụ tấn công, và vụ việc không gây nguy hiểm trên diện rộng đối với cộng đồng.

    Người phát ngôn cảnh sát cho biết thêm lực lượng này khuyến cáo người dân không nên chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh tượng đối đầu giữa người đàn ông và con cọp.

    Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire, gần thành phố Doncaster, xác nhận đã xảy ra "một sự cố nghiêm trọng" tại một trong những khu vực nuôi cọp của công viên. Và phía công viên đã lập tức kích hoạt các quy trình ứng phó khẩn cấp.

    Công viên thông báo đóng cửa trong hai ngày cuối tuần 10 - 11.10.

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    xâm nhập chuồng cọp công viên động vật hoang dã cọp Siberia

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