Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố
Video Đời sống

Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố

Sầm Ánh - Công Khởi
18/02/2026 07:43 GMT+7

Nhỏ nhắn về vóc dáng nhưng trọn vẹn về hình hài và tình cảm, gia đình ngựa lùn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn mang theo thông điệp về sự đủ đầy, gắn kết và niềm vui giản dị trong mùa xuân mới.

Giữa không gian Thảo Cầm Viên Sài Gòn (ở P.Sài Gòn, TP.HCM), một gia đình ngựa lùn với vóc dáng khiêm tốn nhưng khỏe mạnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Không chỉ là những cá thể riêng lẻ, gia đình ngựa lùn còn mang ý nghĩa về sự gắn kết và đủ đầy. Hình ảnh vợ chồng Văn Mai – Thị Mai cùng cậu con trai tên Vú Sữa gợi lên cảm giác về một mái ấm hạnh phúc, ấm no điều mà nhiều người gửi gắm trong dịp tết đến, xuân về.

Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố - Ảnh 1.

Gia đình ngựa lùn với vóc dáng khiêm tốn nhưng khỏe mạnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: CÔNG KHỞI

Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố

Theo chia sẻ của anh Lê Hữu Phúc, tổ trưởng tổ móng guốc, người trực tiếp chăm sóc gia đình ngựa, đây là dòng ngựa có vóc dáng thấp nhỏ, chân ngắn, đầu và cổ ngắn, trán rộng, bờm dày; tính tình hiền lành, thông minh và thân thiện với con người.

Hiện nay, công việc hằng ngày của anh Hữu Phúc là theo dõi tình trạng sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt và điều kiện chuồng trại của từng cá thể. Từ khẩu phần thức ăn, dáng đi cho đến những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt đều được kiểm tra kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo các chú ngựa luôn khỏe mạnh, thoải mái và an toàn trong môi trường nuôi dưỡng.

Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố - Ảnh 2.

Đây là dòng ngựa có vóc dáng thấp nhỏ, chân ngắn, đầu và cổ ngắn, trán rộng, bờm dày

ẢNH: CÔNG KHỞI

Nhiều du khách khi đến tham quan cũng tỏ ra thích thú trước hình dáng nhỏ nhắn, hiền lành của giống ngựa này. Không chỉ thu hút bởi ngoại hình dễ thương, gia đình ngựa lùn còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự đoàn viên, sum vầy, điều mà ai cũng mong muốn trong những ngày tết cổ truyền.

Giữa nhịp sống đô thị tất bật, câu chuyện về gia đình ngựa lùn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn mang đến cho du khách những cảm xúc nhẹ nhàng và gần gũi. Từ vóc dáng nhỏ bé nhưng khỏe mạnh, đến sự gắn kết của từng thành viên, gia đình ngựa lùn như một lời nhắc nhở về giá trị của yêu thương, đủ đầy và sum vầy. Trong không khí Tết Nguyên đán đang đến gần, hình ảnh ấy góp phần lan tỏa thông điệp về một mùa xuân an vui, hạnh phúc và trọn vẹn cho mọi gia đình.

