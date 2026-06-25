Gia đình Whitney Houston nổi giận vì phát ngôn của MC Oprah Winfrey về nữ danh ca

Gia đình nữ ca sĩ Whitney Houston đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ những phát biểu gần đây của MC Oprah Winfrey liên quan đến một sự cố xảy ra trong quá khứ của giọng ca I will always love you.

Gia đình Whitney Houston bác bỏ hoàn toàn nhận định của Oprah Winfrey

Theo đó, Oprah Winfrey cho biết bà từng thuyết phục khán giả không công khai những hình ảnh ghi lại cảnh Whitney Houston ngã khỏi sân khấu trong một buổi biểu diễn vì lo ngại sự việc sẽ hủy hoại danh tiếng của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, đại diện gia đình Whitney Houston khẳng định cách lý giải của Oprah Winfrey là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh Whitney Houston không hề sử dụng chất kích thích vào thời điểm xảy ra sự cố.

Whitney Houston được xem là một trong những giọng ca vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thế giới với hàng loạt bản hit đình đám và nhiều giải thưởng danh giá Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố được đăng tải trên Instagram hôm 24.6, bà Pat Houston, em dâu của Whitney Houston và cũng là người quản lý di sản của nữ ca sĩ, đã lên tiếng phản hồi. "Whitney đúng là từng ngã khỏi sân khấu, nhưng sự việc xảy ra trong lúc tổng duyệt âm thanh. Nguyên nhân là do khu vực đó quá tối và cô ấy chưa quen với bố cục sân khấu. Hoàn toàn không có chuyện Whitney sử dụng ma túy hay ở trong tình trạng phê thuốc", Pat Houston khẳng định.

Bà cũng thừa nhận Whitney Houston từng có nhiều năm vật lộn với chứng nghiện chất kích thích, nhưng cho rằng việc gắn mọi sự cố trong cuộc đời nữ ca sĩ với vấn đề này là thiếu công bằng. "Giống như rất nhiều người khác, Whitney từng phải đối mặt với những cuộc chiến cá nhân. Tuy nhiên, thật không chính xác khi quy mọi giai đoạn trong cuộc đời hay mọi buổi biểu diễn của cô ấy về vấn đề nghiện ngập", Pat Houston chia sẻ.

Theo bà, những gì khán giả chứng kiến trên sân khấu là kết quả của sự kỷ luật, tài năng và tinh thần cống hiến của Whitney Houston, chứ không phải những suy diễn từ người khác. "Whitney là một con người với cả những thành công lẫn khó khăn. Nhưng vào ngày hôm đó, cô ấy xuất hiện với tư cách một nghệ sĩ chuyên nghiệp và tài năng như những gì cô ấy luôn nỗ lực để trở thành. Chúng ta cần tôn trọng sự thật thay vì tiếp tục lặp lại những câu chuyện thiếu căn cứ", bà kết luận.

Tranh cãi nổ ra sau khi Oprah Winfrey tham gia phát biểu tại sự kiện Cannes Lions hôm 23.6. Theo chia sẻ của nữ MC nổi tiếng, bà cho rằng bản thân đã giúp Whitney Houston tránh khỏi một cú sốc truyền thông có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp.

Bà kể lại rằng trong lần đầu tiên Whitney Houston xuất hiện trên chương trình, nữ ca sĩ hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên, vào ngày biểu diễn trước khán giả, Oprah Winfrey cho rằng Whitney Houston đã không còn ở trong trạng thái đó và gặp sự cố ngã khỏi sân khấu.

Oprah Winfrey cho biết bà tin rằng cuộc đời Whitney Houston có thể bị hủy hoại nếu những hình ảnh này bị phát tán rộng rãi: "Mặc dù khán giả khi đó đều mang theo máy ảnh, tôi đã tha thiết đề nghị họ không công bố những bức ảnh đó vì điều này có thể hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Và họ đã làm theo. Ngày nay điều đó có lẽ sẽ không còn xảy ra nữa".

Whitney Houston từng nhiều lần xuất hiện trên chương trình của Oprah Winfrey với những chia sẻ về sự nghiệp và đời sống cá nhân Ảnh: AP

Chương trình The Oprah Winfrey Show được phát sóng trong 25 mùa liên tiếp từ năm 1986 đến năm 2011 với tổng cộng 4.561 tập. Cho đến nay, đây vẫn là chương trình trò chuyện ban ngày có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ.

Whitney Houston từng xuất hiện nhiều lần trên chương trình của Oprah Winfrey vào các năm 1998, 1999 và 2009. Đặc biệt, cuộc phỏng vấn năm 2009 được xem là một trong những lần xuất hiện trên truyền hình đáng nhớ cuối cùng của nữ ca sĩ trước khi qua đời.

Trong cuộc trò chuyện này, Whitney Houston lần đầu thẳng thắn nói về quãng thời gian nghiện ngập kéo dài từ giữa thập niên 1990. Bà cũng chia sẻ về cuộc hôn nhân đầy sóng gió với ca sĩ Bobby Brown, những khó khăn trong việc cai nghiện và hành trình trở lại sân khấu.