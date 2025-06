Giá gạo thế giới đồng loạt lao dốc, vì sao?

Theo Reuters, cập nhật đến ngày 1.6, lượng gạo (bao gồm cả lúa) dự trữ của Ấn Độ đạt 59,5 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này cũng cao hơn đến 13,5 triệu tấn so với mục tiêu dự trữ của nước này trong nửa đầu năm 2025. Ấn Độ đang đối mặt với việc phải giảm lượng gạo tồn kho trước khi vụ thu hoạch mới bắt đầu vào tháng 10.2025. Điều này khiến cho giá gạo thế giới đồng loạt giảm mạnh. Bên cạnh gạo, dự trữ lúa mì cũng đạt gần 37 triệu tấn, vượt xa so với mục tiêu 27,6 triệu tấn của chính phủ nước này.



Ấn Độ tăng tồn kho, giá gạo thế giới đồng loạt giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), việc tồn kho của Ấn Độ tăng nhanh đã khiến giá gạo thế giới đồng loạt lao dốc. Cụ thể, trong tháng 5, giá gạo 5% tấm của Việt Nam và Thái Lan đồng loạt giảm 13 USD, tương ứng 386 USD/tấn và Thái Lan 408 USD/tấn. Còn gạo trắng của Mỹ giảm 20 USD, còn 651 USD/tấn do xuất khẩu sang các nước Mỹ Latinh giảm. Gạo Uruguay cũng giảm 17 USD, còn 524 USD/tấn.

Riêng Ấn Độ và Pakistan vẫn giữ giá ổn định với 380 và 395 USD/tấn nhờ thị trường truyền thống là các nước châu Phi có nhu cầu cao. Cũng nhờ nhu cầu cao từ các nước châu Phi nên dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ năm 2025 có thể đạt tới 25 triệu tấn. Thời tiết thuận lợi giúp Ấn Độ tiếp tục có những vụ mùa bội thu và dự báo sản lượng xuất khẩu năm 2026 sẽ duy trì mức 25 triệu tấn. Điều này giúp cho thương mại và dự trữ gạo toàn cầu tiếp tục duy trì mức cao.

Đối với Việt Nam, dù nguồn cung thế giới dồi dào nhưng trong tháng 5 xuất khẩu gạo đạt 1,1 triệu tấn và kim ngạch 573 triệu USD; lũy kế 5 tháng đầu năm nay đạt tới 4,5 triệu tấn tăng 12% và kim ngạch là 2,3 tỉ USD giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.