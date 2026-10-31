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    Giá gas tháng 11 tăng mạnh, bình 50 kg tăng hơn 42.000 đồng

    Nguyên Nga
    Nguyên Nga
    Từ ngày 1.11, giá gas bán lẻ của một số thương hiệu trong nước bắt đầu điều chỉnh tăng mạnh theo đà tăng của giá gas thế giới. Mức tăng khoảng 833 đồng/kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, bình gas 12kg tăng khoảng 10.000 đồng, trong khi bình 50kg tăng 42.000 đồng.

    Chiều 31.10, theo thông báo của Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy), từ ngày 1.11 đến khi có thông báo mới, giá gas các nhãn hàng Gas City Petro và Vina Pacific Petro tăng 833 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

    Cụ thể, bình gas 6 kg tăng 5.000 đồng, bình 12 kg tăng 10.000 đồng, bình 45 kg tăng 37.500 đồng và bình 50 kg tăng 42.000 đồng.

    Sau điều chỉnh, giá bán đến người tiêu dùng không vượt quá 304.500 đồng/bình 6 kg, 609.000 đồng/bình 12 kg, 2.283.500 đồng/bình 45 kg và 2.537.500 đồng/bình 50 kg.

    Theo doanh nghiệp, nguyên nhân tăng giá là giá hợp đồng gas thế giới (CP) tháng 11.2026 tăng 45 USD/tấn, lên mức 750 USD/tấn. Bên cạnh đó, yếu tố tỷ giá cũng tác động đến chi phí nhập khẩu.

    Giá gas tháng 11 tăng mạnh, bình 50 kg tăng hơn 42.000 đồng - Ảnh 1.

    Giá gas tháng 11 giữ đà tăng tiếp

    ẢNH: H.H

    Cập nhật từ thị trường LPG quốc tế, giá CP tháng 11 được chốt ở mức 750 USD/tấn, tăng 45 USD/tấn so với tháng trước, tương đương khoảng 6,4%. Trong đó, giá propane đạt 720 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn; giá butane đạt 780 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn.

    Đây là mức giá tham chiếu quan trọng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), tạo thêm áp lực lên giá bán trong nước.

    Trước đó, trong đợt điều chỉnh ngày 1.10, nhiều doanh nghiệp gas cũng tăng giá bán lẻ. PV GAS LPG miền Nam tăng 20.000 đồng/bình 12 kg và 75.000 đồng/bình 45 kg. Trong khi đó, Gas South tăng 55.000 đồng/bình 12 kg và 206.250 đồng/bình 45 kg tại khu vực miền Đông và Tây Nam bộ.

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