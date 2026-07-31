Tháng 8: Giá gas tăng gần 150.000 đồng/bình 50kg

Chiều 31.7, thông tin từ các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh gas, giá bán lẻ gas từ ngày 1.8 sẽ tăng theo diễn biến tăng của giá thế giới. Mức tăng phổ biến là 2.917 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương tăng 35.000 đồng/bình 12kg. Đây là đợt tăng giá gas mạnh nhất từ đầu năm.

Cụ thể, sau tăng, theo thông báo của Công ty CP năng lượng Long Yin Long An, giá bán lẻ các nhãn hàng gas City Petro và Vina Pacific Petro được điều chỉnh như sau:

Giá gas tăng trở lại từ ngày 1.8 ẢNH: CTV

Tăng 17.500 đồng/bình 6kg, tăng 35.000 đồng/bình 12kg, tăng 131.000 đồng/bình 45 tăng 146.000 đồng/bình 50kg. Bình gas công nghiệp SP tăng 28.500 đồng/bình 12kg, tăng 107.000 đồng/bình 45kg.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ các nhãn hàng gas trên đến tay người tiêu dùng là 294.500 đồng/bình 6kg, 529.500 đồng/bình 12kg, 1.984.500 đồng/bình 45kg và 2.203.500 đồng/bình 50kg.

Tương tự, trên trên Alogas, tập trung nhiều thương hiệu bán lẻ gas cũng có thông báo giá gas mới trong tháng 8 tăng. Cụ thể, gas Thủ Đức, gas Gia đình, PetroVietnam, Petrolimex đều chung loại bình xám tăng 35.000 đồng lên 500.000 đồng/bình 12kg. Riêng gas SP tăng 35.000 đồng lên 560.000 đồng/bình 12kg xám.

Trước đó, trong tháng 7, giá gas trong nước có đợt giảm giá mạnh với mức giảm 5.833 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Theo đó, mỗi bình gas 12 kg giảm đến 55.000 đồng, bình 45 kg giảm 206.000 đồng.

Theo đại diện Công ty CP năng lượng Long Yin Long An, sở dĩ giá bán lẻ gas trong nước tăng mạnh trong tháng 8 tới do giá hợp đồng thế giới CP (Contract Price) tháng 8 chốt ở mức 630 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn so với tháng trước. Cùng với đó, giá Premium tăng khiến chi phí nhập khẩu LPG tăng theo và buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán trong nước. Trước đó, trong tháng 7, giá CP giảm mạnh 200 USD/tấn.



