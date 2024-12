Giá heo hơi hôm nay 10.12.2024: Doanh nghiệp sẵn sàng đón tết

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng lên 65.000 đồng/kg ở Thái Nguyên và Thái Bình. Đây là mức giá cao nhất cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành khác cũng tăng 1.000 đồng lên 64.000 đồng/kg là Phú Thọ còn Lào Cai tăng lên 63.000 đồng/kg. Ngoại trừ Ninh Bình có giá heo hơi thấp nhất là 62.000 đồng/kg thì các tỉnh thành còn lại có giá dao động từ 63.000 - 64.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi tăng đồng loạt ở tất cả các địa phương. Mức tăng cao nhất 2.000 đồng ở Quảng Ngãi và Đắk Lắk, cùng đạt mức 63.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành cùng tăng 1.000 đồng như Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và Bình Thuận, đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; trong khi đó Hà Tĩnh và Ninh Thuận lên 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định cùng tăng 1.000 đồng lên 62.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa dù tăng 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng đồng loạt 1.000 đồng ở Đông Nam bộ, "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai cùng với Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 64.000 đồng/kg còn Bình Phước và TP.HCM là 63.000 đồng/kg. Ở miền Tây, giá heo hơi tại Long An tăng 1.000 đồng lên 64.000 đồng/kg cùng mức với Cần Thơ. Ngược lại, một số tỉnh có giá heo hơi thấp nhất chỉ 61.000 đồng/kg như Tiền Giang, Hậu Giang, Trà Vinh. Các tỉnh thành khác có giá heo hơi phổ biến từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.



Giá heo hơi bình quân cả nước là 63.100 đồng/kg; Công ty C.P Việt Nam tăng giá bán heo hơi ở miền Nam lên mức 64.000 đồng/kg còn miền Bắc giữ mức 65.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, một trong những doanh nghiệp lớn là Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN) cho biết đã hoàn tất kế hoạch cung ứng thực phẩm cho dịp Tết Ất Tỵ 2025, với tổng ngân sách hơn 540 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là bước chuẩn bị nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp tết và đảm bảo bình ổn thị trường. Theo đó, VISSAN dự kiến cung cấp gần 930 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 5% so với năm trước và 3.700 tấn thực phẩm chế biến, tăng 8% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty đã tiến hành dự trữ thêm từ 10 - 20% sản lượng giúp sẵn sàng ứng phó với các trường hợp thiếu hụt nguồn cung.