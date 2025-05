Giá heo hơi hôm nay 10.5.2025: Cao nhất 75.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi thấp nhất 67.000 đồng/kg ở một số địa phương như Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Lào Cai, Yên Bái. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi và thịt heo duy trì mức cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi thấp nhất 67.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Tĩnh. Các tỉnh thành khu vực bắc miền Trung có giá heo hơi phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg, còn khu vực nam miền Trung phổ biến từ 70.000 - 72.000 đồng/kg, riêng Bình Thuận cao nhất khu vực với 73.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cao nhất 75.000 đồng/kg duy trì ở Long An, các tỉnh thành còn lại giữ mức từ 73.000 - 74.000 đồng/kg.

Trong tuần, giá heo hơi có xu hướng giảm vào đầu tuần nhưng cuối tuần tăng trở lại giúp heo hơi bình quân cả nước duy trì trên mức 70.000 đồng/kg. So với Trung Quốc, giá heo hơi Việt Nam cao hơn khoảng 16.000 đồng/kg. Do nhu cầu tiêu thụ mạnh và giá thịt cao khiến lượng thịt nhập khẩu liên tục tăng trong 4 tháng đầu năm nay. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu thịt đạt 582 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tại TP.HCM, lượng heo về chợ đầu mối trong ngày cuối tuần đạt gần 4.500 con. Giá thịt mảnh dao động từ 86.000 - 90.000 đồng/kg tùy chất lượng. Còn tại các siêu thị và chợ truyền thống, giá thịt bán lẻ phổ biến như đuôi heo 233.000 đồng/kg, cốt lết 115.000 đồng/kg, thịt đùi 145.000 đồng/kg, ba rọi 214.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 255.000 đồng/kg, giò heo rút xương 155.000 đồng/kg, nạc dăm 195.000 đồng/kg…