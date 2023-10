Giá heo hơi hôm nay 11.10.2023: Tuột xuống mức 51.000 đồng/kg

Thị trường tiêu thụ thịt heo chưa khởi sắc khiến giá heo hơi tụt giảm mạnh

Tình hình giá heo hơi trên cả nước đang kéo dài xu hướng giảm sâu. Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếo tục giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg giá heo hơi tại Yên Bái và Lào Cai cùng xuống mức thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg. Cùng mức giảm trên, giá heo hơi tại các địa phương bao gồm Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam và Vĩnh Phúc về mức 51.000 đồng/kg, ngang bằng với Ninh Bình. Mức giá cao nhất 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây nguyên cũng giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều nơi. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Khánh Hòa và Ninh Thuận cùng giảm 1.000 đồng/kg về mức 51.000 đồng/kg. Cùng mức giảm trên, giá heo hơi tại Quảng Bình và Bình Thuận xuống mức 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam không có nhiều biến động mới, dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Chỉ có tỉnh Trà Vinh điều chỉnh mức giá thu mua heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 51.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các địa phương còn lại giữ ổn định. Trong đó, mức giá thấp nhất 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bến Tre, mức giá cao nhất 53.000 đồng/kg có mặt tại Cà Mau, các địa phương còn lại giao dịch trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Hiện tại giá heo hơi Trung Quốc đang ở mức 51.500 đồng/kg, tương đồng với diễn biến giá heo hơi gần đây của Việt Nam. Xu hướng giảm giá cũng diễn ra đồng loạt trên thế giới. Chỉ số giá thịt thế giới tháng 9.2023 đạt trung bình 114,2 điểm, giảm 1,2 điểm (giảm 1%) so với tháng 8, đánh dấu mức giảm hàng tháng thứ ba liên tiếp và giảm 6,1 điểm (giảm 5%) so với tháng 9/2022. Giá thịt heo giảm do nhu cầu nhập khẩu từ các nước nhập khẩu hàng đầu giảm, đặc biệt là Trung Quốc và nguồn cung xuất khẩu toàn cầu dồi dào. Giá thịt gia cầm thế giới cũng giảm, do nguồn cung dồi dào tại các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, đặc biệt là Brazil.