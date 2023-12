Giá heo hơi hôm nay 13.12.2023: Tăng lại ở miền Bắc

Giá heo hơi đang ở mức thấp dù bước vào cao điểm tiêu thụ cuối năm

Giá heo hơi ở miền Bắc ghi nhận tăng 1.000 đồng tại tỉnh Ninh Bình, hiện ở mức 49.000 đồng/kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định so với ngày hôm qua, trong khoảng 49.000 - 51.000 đồng/kg

Tương tự, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây nguyên cũng tăng 1.000 đồng ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, ở mức 48.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại ở khu vực miền Trung, Tây nguyên dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía nam, giá heo hơi vẫn giảm nhẹ ở một vài nơi. Tại Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM, nơi tập trung dân cư và người lao động đông đúc nhưng giá heo hơi đang ở mức thấp nhất cả nước là 47.000 đồng/kg. Theo một số công ty chăn nuôi, tình hình nhập lậu heo, bò, gia cầm từ Thái Lan, Campuchia vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, các hành vi gây ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm để đảm bảo ổn định thị trường trong nước.

Mới đây, Bộ NN-PTNT đã có công văn gửi các tỉnh, thành về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Theo Bộ NN-PTNT, cả nước vẫn còn tồn tại hơn 24.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong đó chỉ có khoảng 18,6% cơ sở được các cơ quan thú y kiểm soát, nguy cơ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm là rất cao.

Nhiều địa phương chưa triển khai xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung như: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Vĩnh Long,... Nguy cơ động vật không rõ nguồn gốc, động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh được giết mổ, làm lây lan dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm là rất cao, gây bức xúc cho cộng đồng, cạnh tranh không lành mạnh.

Bộ NN-PTNT chỉ đạo Cục Thú y thành lập các đoàn công tác đến các địa phương kiểm tra, đôn đốc về việc kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, quản lý kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra sử dụng chất cấm tại cơ sở giết mổ động vật. Bên cạnh đó phối hợp với cơ quan chuyên môn về chăn nuôi, thú y tại địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi.