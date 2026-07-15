Giá heo hơi hôm nay 15.7.2026: Bắt đầu tăng ở miền Nam

Giá thịt heo tương đối bình ổn ở mức chấp nhận được về phía người tiêu dùng và người chăn nuôi ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, sau hai ngày điều chỉnh liên tiếp, giá heo hơi đã có dấu hiệu chững lại với mức giao dịch phổ biến từ 65.000 - 67.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hà Nội và Hưng Yên duy trì giá heo hơi ở mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Mức 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Các tỉnh khác gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng đang duy trì mua bán heo hơi với giá dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg; Huế 63.000 đồng/kg còn các địa phương khác gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng 62.000 đồng/kg.

Biến động giá được ghi nhận tại thị trường miền Nam khi giá heo hơi ở Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng, lên 62.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Do đó, diễn biến tăng giá tại đây rất đáng chú ý, thể hiện cung cầu đang có sự thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì 64.000 đồng/kg. TP.HCM tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng được thu mua với giá 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.



