Giá heo hơi hôm nay 14.7.2026: 3 miền cùng tăng

Tại miền Bắc, giá heo hơi ngày thứ hai liên tiếp tăng 1.000 đồng/kg ở các địa phương gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu và Phú Thọ lên 66.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Các địa phương còn lại như Hà Nội, Hưng Yên vẫn giữ giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg; ngược lại, thấp nhất 65.000 đồng/kg duy trì ở Sơn La.



Giá thịt heo bán lẻ vẫn ổn định trên cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, khu vực phía bắc và trung Trung bộ, giá heo hơi cơ bản ổn định. Giá cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đắk Lắk dao động từ 64.000 - 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng lên tương ứng 63.000 - 64.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng có xu hướng khởi sắc khi nhiều địa phương đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg gồm "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai lên 64.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ cùng 62.000 đồng/kg. Giá heo hơi vẫn duy trì mức thấp ở Đồng Tháp và Cà Mau với 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 6, giá cám gạo tại ĐBSCL đã tăng 200 - 400 đồng/kg so với tháng 5, do nguồn cung hạn chế. Cụ thể, giá cám khô tăng 400 đồng/kg lên 7.900 đồng/kg; cám hỗn hợp tăng 300 đồng/kg lên 7.700 đồng/kg; cám ướt tăng 200 đồng/kg, lên 7.600 đồng/kg.

Tại thị trường TP.HCM, lượng heo qua các chợ đầu mối ổn định khoảng 5.000 tấn/ngày với giá phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị như sau: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg…