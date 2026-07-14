Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 14.7.2026: 3 miền cùng tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
Giá heo hơi tiếp tục tăng ở một số tỉnh, thành khắp 3 miền, với mức tăng 1.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi ngày thứ hai liên tiếp tăng 1.000 đồng/kg ở các địa phương gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu và Phú Thọ lên 66.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Các địa phương còn lại như Hà Nội, Hưng Yên vẫn giữ giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg; ngược lại, thấp nhất 65.000 đồng/kg duy trì ở Sơn La.

Giá heo hơi hôm nay 14.7.2026: 3 miền cùng tăng - Ảnh 1.

Giá thịt heo bán lẻ vẫn ổn định trên cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, khu vực phía bắc và trung Trung bộ, giá heo hơi cơ bản ổn định. Giá cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đắk Lắk dao động từ 64.000 - 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng lên tương ứng 63.000 - 64.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng có xu hướng khởi sắc khi nhiều địa phương đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg gồm "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai lên 64.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ cùng 62.000 đồng/kg. Giá heo hơi vẫn duy trì mức thấp ở Đồng Tháp và Cà Mau với 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 6, giá cám gạo tại ĐBSCL đã tăng 200 - 400 đồng/kg so với tháng 5, do nguồn cung hạn chế. Cụ thể, giá cám khô tăng 400 đồng/kg lên 7.900 đồng/kg; cám hỗn hợp tăng 300 đồng/kg lên 7.700 đồng/kg; cám ướt tăng 200 đồng/kg, lên 7.600 đồng/kg. 

Tại thị trường TP.HCM, lượng heo qua các chợ đầu mối ổn định khoảng 5.000 tấn/ngày với giá phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị như sau: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 166.000 đồng/kg, nạc dăm 164.000 đồng/kg, nạc vai 141.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 13.7.2026: Bất ngờ tăng trở lại

Giá heo hơi hôm nay 13.7.2026: Bất ngờ tăng trở lại

Sau thời gian trầm lắng, thị trường heo hơi bất ngờ tăng giá trở lại tại nhiều địa phương với mức bình quân cả nước hiện 63.500 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11.7.2026: Thị trường trầm lắng, heo giống giảm sâu

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng Giá thịt heo

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận