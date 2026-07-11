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Giá heo hơi hôm nay 11.7.2026: Thị trường trầm lắng, heo giống giảm sâu

Chí Nhân
Chí Nhân
Giá heo hơi cả nước bất động khi cung ổn định và cầu chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, dịch bệnh và chi phí chăn nuôi vẫn đang cao khiến giá heo giống giảm sâu.

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục duy trì 2 mức là 65.000 và 66.000 đồng/kg. Ngoài một số địa phương là Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên giữ giá 66.000 đồng/kg thì các tỉnh thành còn lại đồng giá 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11.7.2026: Thị trường trầm lắng, heo giống giảm sâu - Ảnh 1.

Giá thịt heo ổn định khi cung cầu gặp nhau

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung vẫn là nơi thị trường có sự đa dạng nhất về giá với mức từ 65.000 - 61.000 đồng/kg, trải dài theo hướng từ bắc vào nam. Với mức cao nhất là 65.000 đồng/kg duy trì tại Thanh Hóa và Nghệ An. Hai địa phương lân cận là Hà Tĩnh và Quảng Trị đồng giá 64.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành từ Huế đến Lâm Đồng dao động từ 63.000 - 62.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng không có biến động sau khi điều chỉnh nhẹ vào giữa tuần. Cao nhất khu vực vẫn là TP.HCM và thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai với giá 63.000 đồng/kg. Thấp hơn là Tây Ninh và Cần Thơ đồng giá 62.000 đồng/kg. Các địa phương khác đồng giá 61.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, thị trường vẫn bình ổn với lượng heo tiêu thụ qua các chợ đầu mối khoảng 5.000 tấn/ngày với giá phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Cung cầu thịt heo ổn định, trong khi đó tình hình dịch bệnh gần đây phát triển ở một vài địa phương thêm vào đó chi phí chăn nuôi gia tăng; điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ tái đàn. Do vậy, thời gian gần đây giá heo giống giảm khoảng 100.000 đồng/con so với cuối tháng 6, xuống từ 2 - 2,1 triệu đồng/con.

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